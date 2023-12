Bendodo (PP) dice que Alcaldía de Pamplona "es el precio a pagar" de Sánchez a Bildu "porque necesita sus votos"

Advierte de que el presidente del Gobierno "está a un paso de decir también que Otegi, si no existiera, habría que inventarlo"



TORREMOLINOS (MÁLAGA), 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que la Alcaldía de Pamplona "es el precio a pagar" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Bildu "porque necesita sus votos" y ha advertido, además, de que tras este "vendrán

otros", porque serán "insaciables".

Así lo ha señalado Bendodo en una rueda de prensa en Torremolinos (Málaga), al tiempo que también ha criticado que Sánchez "haya optando por tapar un escándalo con otro" y ha aludido a lo sucedido con la ley de la amnistía y el acuerdo con Bildu.

Así, ha preguntado al PSOE, "porque al final víctimas de ETA hemos sido muchísimos españoles, muchos dirigentes del PP han sido asesinados, pero muchos dirigentes del PSOE también; qué dirán sus familias, qué dirán los históricos del PSOE, que ven como ahora Sánchez se entrega a los que, en aquellos años, solo daban plomo y que todavía no han pedido perdón, disculpas, ni han reconocido esos graves atentados". "Eso es lo que hace el presidente del Gobierno, eso es una auténtica barbaridad", ha advertido.

"Desde cuándo es interés general pactar, apoyar y pastelear con un partido que sigue sin condenar el terrorismo", ha reiterado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP.

Ha agregado que "solo hay un interés aquí, los votos de Bildu, que también han permitido que Pedro Sánchez siga sentado en el sillón de la Moncloa". De igual modo, ha dicho que Sánchez "se ha dedicado a atacar a la alcaldesa, una buena alcaldesa para Pamplona, diciendo que había que cambiarla", lo que ha tachado de "mentira".

"Él necesita los seis votos de Bildu y el precio a pagar, de momento, es la Alcaldía de Pamplona", ha señalado Bendodo, que ha advertido de que "Sánchez no sabe que el chantajista no se conforma nunca con el primer pago, y el primer pago a Bildu ha sido a la Alcaldía de Pamplona, pero vendrá el segundo y el tercero, porque serán insaciables, no pararán".

"NUNCA ACEPTARÍAMOS ENTRAR EN MONCLOA CON APOYO DE PUIGDEMONT Y OTEGI"

De igual modo, ha advertido de que Sánchez "está a un paso de decir también que Otegi, si no existiera, habría que inventarlo" y ha incidido en que el PP "nunca aceptaríamos, primero, entrar en Moncloa gracias al apoyo de Puigdemont y Otegi" y ni "mucho menos dar las llaves del país" a esos partidos y personas que "lo que han hecho permanentemente es despreciar la unidad de nuestro país".

"Es una humillación el acuerdo con Bildu para la Alcaldía de Pamplona, una humillación al conjunto de los españoles, pero, especialmente, a las víctimas". "Frente a esta deriva frentista, el PP no se va a quedar cruzado de brazos", ha asegurado.

Por ello, Bendodo ha explicado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá este domingo a la manifestación convocada en Pamplona "en defensa de la Constitución, para defender la decencia, para honrar a las víctimas de ETA y para derribar el muro de la desigualdad y el enfrentamiento que quiere construir Pedro Sánchez", ha concluido.