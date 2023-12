Bendodo (PP) tacha a Sánchez de "tahúr": "Con una mano pide una reunión y con la otra la está reventando"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha tachado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tahúr" y ha lamentado que "intenta engañarnos permanentemente". Además, ha criticado que "con una mano" pide una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y "con la otra la está reventando".

"En el momento que él --Sánchez-- tiende la mano para que haya un encuentro y una reunión, en ese mismo momento, con la otra mano está reventando la reunión", advirtiendo de que "lo ha hecho ya dos veces", ha sostenido Bendodo en una rueda de prensa en Torremolinos (Málaga).

Así, Bendodo que ha asegurado que le van "tomando la medida a Sánchez y lo vamos conociendo", ha recordado una primera ocasión cuando pidió que junto con Feijóo "se sentaran a negociar la reforma del Consejo General del Poder Judicial", que "se avanzó", pero "cuando vio que podíamos llegar a un acuerdo, reventó la reunión diciendo que iba a eliminar el delito de sedición, sabiendo que para nosotros eso es una línea roja". "El PSOE y Sánchez no quieren ningún acuerdo para renovar el Consejo", ha señalado.

"Ahora vuelve a tender la mano para engañarnos", ha advertido, y ha añadido que Sánchez "dice que hay que volver a sentarse para hablar del Consejo General del Poder Judicial y de otras cuestiones", pero "al día siguiente llega un acuerdo con los herederos de ETA y le da la Alcaldía de Pamplona" y "sabiendo que para nosotros eso es otra línea roja".

"Nos toma el pelo, él no quiere ningún acuerdo con el PP. Él solo sobrevive en la radicalidad y todo lo que sea sentarse con el PP le da sarpullido", ha dicho.

No obstante, ha señalado sobre la reunión que, "yo creo que los gabinetes están buscando fecha, pero no sé si será posible". "Los gabinetes están hablando, no ha llegado ningún orden del día de momento y vamos a ver qué planteamiento hacen", pero ha insistido en que "ya nos han engañado y va a intentarlo hacer una segunda vez".

A juicio de Bendodo, "el tahúr con una mano pide que haya una reunión y con la otra la está reventando para que no se produzca y cree que los españoles somos tontos". "Los españoles ya le tenemos tomada la medida a Pedro Sánchez", ha advertido, al tiempo que ha criticado que lo que hace el presidente del Ejecutivo central es "permanentemente tomarle el pelo al conjunto de los españoles".

"NO QUIERE NINGÚN ACUERDO CON EL PP"

En este punto, Bendodo ha afeado que Sánchez "tiende la mano a nuestro partido, pero él no quiere ningún acuerdo con el PP". "Él está en construir ese muro y cuando construyes un muro como el que quiere construir Sánchez colocas a españoles a un lado y a otro".

Así, Bendodo ha indicado que "un mal presidente del gobierno, un mal alcalde o un mal presidente de comunidad autónoma solo habla y gobierna para los que le han votado"; mientras que uno "bueno gobierna y se dirige a todos, le hayan votado o no". "Si se hace lo contrario, es decir, gobernar para los tuyos, la palabra que mejor te defiende es sectario" y "así nuestro país no avanza".

Bendodo también ha señalado que Sánchez "ha elegido su camino", que, ha dicho, es "el de la división, del enfrentamiento entre todos los españoles, la radicalidad". "Prefiere la foto con Puigdemont, que la está buscando, y la veremos, seguro que la veremos, y no quiere el acuerdo con el PP" y ha añadido que "prefiere la foto con herederos de ETA".

Por otro lado, Bendodo ha calificado a Sánchez de "experto en escapismo" y ha dicho que esta semana no ha aparecido por el Congreso de los Diputados" cuando se ha abordado la ley de amnistía. "No estuvo, no dio la cara y no votó la admisión a trámite". Además, ha recordado que "no es la primera vez que lo hace" y ha aludido a la votación de la reforma de la ley del 'sólo sí es sí'.

"EN LOS MOMENTOS DUROS SÁNCHEZ SE AVERGÜENZA DE SÍ MISMO"

"En los momentos duros Sánchez se arruga, se avergüenza de sí mismo porque sabe que esas dos cuestiones son nefastas para él y para su país", ha añadido.

Así, ha asegurado que, "al final, un presidente que se da la fuga, que se avergüenza de sí mismo, lo que tiene que hacer es coger la puerta e irse". "Avergonzarse de sí mismo es lo peor que le puede pasar a un gobernante", ha advertido, y ha dicho que "Sánchez es el peor ejemplo moral para una sociedad; nos ha mentido, no tiene escrúpulos y antepone sus intereses personales por encima de todo", ha concluido.