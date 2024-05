Bienestar y optimismo llegan al Teatro del Soho de Málaga con 'Tocando nuestra canción', musical dirigido por Banderas

MÁLAGA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Tocando nuestra canción', "una comedia romántica, tierna y disparatada", dirigida por Antonio Banderas, está ultimando detalles para su estreno el próximo 6 de junio en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, donde permanecerá hasta el próximo 14 de julio. Una obra "de bienestar", ya que los espectadores, según las propias impresiones de Banderas, saldrán del teatro "habiendo respirado un ambiente en positivo y optimista sobre la vida".

Esta producción destaca "por su puesta en escena ambiciosa y contemporánea, que incluye elementos escenográficos de casi cuatro metros de altura y un estilo urbano y tridimensional".

Así, este viernes ha tenido lugar la presentación de este tercer musical dirigido por Antonio Banderas, con libreto de Neil Simon, música de Marvin Hamlisch y letras de Carole Bayer Sager.

En el mismo se narra la relación entre Vernon Gersch, un compositor de éxito y un fracasado en lo sentimental, y Sonia Walsk, una letrista desconocida, enganchada a una relación tóxica con su ex novio.

Sobre el escenario, los protagonistas Miquel Fernández y María Adamuz y el elenco formado por Rai Borrell, Bealia Guerra, Javier Enguix, Cristina Gallego, Diego Rodríguez, Georgia Stewart, Silvia Cordero y Jaume Giró han interpretado dos números musicales, '¡Cúrratelo!' y 'Abrazándote', acompañados por diez músicos de la orquesta Larios Pop del Soho bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich.

Antonio Banderas durante la presentación, acompañado por el elenco, Boscovich; el coreógrafo del espectáculo Borja Rueda; la directora de orquesta Olga Domínguez; y el equipo creativo de 'Tocando nuestra canción' ha dedicado unas palabras sobre el teatro musical en España y ha dicho que "me gustaría romper una lanza a favor para todos los que hacen teatro musical y reivindicarlo como un arte escénico muy difícil de llevar a cabo".

También ha dado detalles sobre 'Tocando nuestra canción' y sobre la producción, explicando, entre otros, que "hemos dejado, de alguna forma, que la tecnología entre en el espectáculo".

"No queremos perder la esencia teatral y al mismo tiempo dentro de una comedia creemos que es importante mantener todo ese tipo de juegos corpóreos", ha apostillado. "No queremos ocultar los trucos que se plantean dentro del espectáculo". "De alguna forma estamos haciendo una apología del teatro dentro del teatro", ha sostenido.

También sobre el musical ha incidido en que es "una comedia que, aunque juega con el amor, plantea una reflexión muy interesante sobre la relación en pareja", ha abundado Banderas, que ha agregado que "ahí es donde está basado, yo creo, el espíritu que le trata de dar a la obra en Neil Simon".

"Es una obra romántica, pero los personajes tienen personalidades fuertes y se enfrentan", ha resaltado, al tiempo que ha dicho que "sorprende" cuando se lee el libreto que "en los años setenta, finales de los setenta, principios de los ochenta, ya se estaba reflexionando sobre muchas de las cosas que se están reflexionando en nuestros días".

Por otro lado, Banderas ha detallado que "lo que manejamos es una obra básicamente que trabaja sobre el optimismo" y "en nuestros días, en el mundo tan espeso, tan complicado que estamos viviendo, es algo muy serio".

"Los personajes utilizan de alguna forma el humor para ocultarse; es una especie de resignación cínica sobre la vida que están viviendo", ha dicho Banderas y "cómo eso va a saltar al público es siempre un misterio", ha señalado sobre cómo acogerá el público este nuevo musical.

Al respecto, ha afirmado que tiene la "impresión de que es una comedia musical donde hay una sonrisa continua, pero no es de 'ja ja ja' enormes, aunque pude haber un momento puntual que ocurra; es de bienestar, de salir del teatro habiendo respirado un ambiente en positivo y optimista sobre la vida".

"HAY UN COMPROMISO MUY SERIO A LA HORA DE HACER TEATRO MUSICAL"

Por otro lado, ha vuelto a valorar que "nosotros todo lo que hacemos es en directo y tenemos músicos en directo continuamente", lo "cual es algo absolutamente inusual en el mundo del musical". "Hay un compromiso muy serio a la hora de hacer teatro musical, de hacerlo como pensamos que se debe de hacer", ha defendido.

De igual modo, Banderas ha dicho que la música de Marvin Hamlisch "ha sido siempre objetivo mío, traerlo aquí era importante" y sobre la temática de los musicales ha dicho que "me gusta mucho la reflexión del teatro dentro del teatro; esa constante de volver a reflexionar sobre lo que hacemos encima de un escenario, como algo extrapolable a la vida".

"El escenario es ese lugar pequeñito donde ocurren historias muy grandes. Y la vida, para mí, sale desde aquí hacia afuera y entra desde afuera hacia aquí", por lo que "ese tipo de obras me gustan".

Por otro lado, ha hablado de que este año "vamos a dirigir y vamos a producir dos espectáculos, no va a ser la norma, pero si este año nos hemos dado ese salto mortal; pongo al teatro bajo un estrés muy fuerte, y lo reconozco", ha detallado. "Vamos a intentar sacar las dos obras adelante con fuerza", ha concluido.

Miquel Fernández, protagonista del musical ha explicado que "parece que en la actualidad las cosas de las que habla este musical ya no se plantean y al ver 'Tocando nuestra canción' te haces preguntas, y reflexionas sobre el mundo de las parejas, sobre cómo han cambiado las cosas o al final no cambian tanto..."

En la rueda de prensa ha explicado que desde hace tiempo no hacía musicales, "supongo que es porque quizás no había venido el musical que tenía que ser". "Me ha venido a buscar el musical a mí, no yo al musical", ha sostenido, valorando el trabajo con Banderas.

"Lo que él ha conseguido aquí, lo que él ha hecho aquí, lo que está haciendo, ya no solo por Málaga, sino por el panorama nacional, es maravilloso a nivel cultural, a nivel de trato musical, a todos los niveles, creo que es una maravilla y sentirme partícipe de todo esto es una felicidad extrema", ha abundado.

Por su parte, María Adamuz, actriz protagonista del musical también ha señalado que "tras 'Company', me siento en casa con este proyecto. Cuando Antonio Banderas me propuso trabajar de nuevo, sentí ilusión. Yo no conocía el musical y me pareció divertidísimo y tenemos una compañía maravillosa".

"Antonio es un apasionado. Y nosotros, yo aprendo de él cada día", ha destacado también, al tiempo que se ha mostrado "feliz de pertenecer a esta familia del Soho", ha concluido.