Bobadilla Estación (Málaga) celebra la IX Exposición de Arte Cofrade con 140 expositores

BOBADILLA (MÁLAGA), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bobadilla Estación (Málaga) celebra la IX edición de su Exposición de Arte Cofrade, un evento organizado por la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Santísimo Cristo de las Almas de Bobadilla con el impulso de la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Antequera y que este año acoge a 140 expositores.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a la presidenta de la Entidad Local Autónoma (ELA) Bobadilla Estación, Diana Ramos Jaquet, y el secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y comisario de la muestra, Francisco González Muñoz.

El diputado ha recordado que esta feria de arte cofrade nació en 2015 de la mano de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, y que desde entonces no ha dejado de crecer en participantes, actividades y visitantes hasta convertirse en un referente autonómico por el variado patrimonio que reúne, con piezas representativas de cada una de las hermandades, asociaciones religiosas e instituciones andaluzas participantes.

Hace dos años, la muestra fue declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación, y desde este año cuenta también con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Además, el año pasado el evento se amplió de dos a tres días, y este año crece en número de expositores, subiendo de los 120 de la pasada edición a los 140 que participarán este año.

Los expositores son cofradías, asociaciones, instituciones públicas que promocionan las fiestas religiosas de sus municipios, artistas y talleres artesanales del gremio cofrade como imagineros, tallistas, bordadores, cereros y orfebres que expondrán sus diseños, bocetos y enseres finalizados y realizarán en directo algunos trabajos artesanales para mostrar a los asistentes sus técnicas y herramientas.

Este año, a los participantes se suman los ayuntamientos de los municipios malagueños de Valle de Abdalajís, Sierra de Yeguas, Vélez-Málaga y Mijas con sus cofradías y bandas de música, y el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) tendrá una especial presencia institucional en un stand que expondrá la gran riqueza patrimonial de las hermandades y cofradías de pasión y gloria y, en general, de sus festividades religiosas.

También se unirá la Asociación de Fieles de Nuestra Señora del Carmen de Belén de Málaga y la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad de San Roque de Cádiz.

La muestra cuenta con un amplio programa de actividades paralelas. Así, además de las demostraciones en directo de los artesanos, habrá mesas redondas de la Asociación Mujer Cofrade Siglo XXI y de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, la representación del Paso Viviente de Cajiz, pasacalles con las bandas de música, saetas, flamenco, cantos de Aurora y ensayos por los Incensarios de Loja.

En cuanto al certamen musical, serán para esta edición 19 las corporaciones musicales que participarán. Destaca la incorporación de la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Redención de Sevilla, y participan también la Banda de Cornetas y Tambores del Paso y Esperanza de Málaga, la Banda de Música de Zamarrilla, la Agrupación Musical Vera Cruz de Campillos, la bandas de música de La Roda de Andalucía, Villanueva del Trabuco y Huécija-Alicún (Almería) y las agrupaciones musicales de Consolación de Villanueva de Algaidas, Resurrección de Sierra de Yeguas y San Elías y San Juan de Alcaudete (Jaén).

Por otro lado, al igual que el año pasado, participarán la Agrupación Musical de la Pasión de Linares (Jaén), la A.M. San Juan de Águilas (Murcia), la A.M Bentomiz de Arenas, la A.M. Virgen de Gracia de Archidona, la Agrupación Los Moraos de Alhaurín de la Torre, las bandas CC.TT. de Lágrimas y B.M. Amantes de la Música de Campillos, la B.M de Mijas y el Grupo de Cámara de Ntra. Sra. del Carmen de Pedregalejo.