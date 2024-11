Bonnie Tyler se suma al cartel internacional del décimo Marenostrum Fuengirola (Málaga)

El festival de la Costa del Sol anuncia también 'Sun and Thunder', una jornada de heavy rock con bandas como Kreator, Accept o W.A.S.P.

FUENGIROLA MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marenostrum Fuengirola (Málaga) confirma cada año artistas internacionales como parte de su programación del ciclo de conciertos. Bonnie Tyler se une a la programación del décimo aniversario que pasará por el recinto de la ciudad costasoleña, en el escenario Fundación Unicaja / castillo Sohail, el 14 de agosto de 2025.

La voz característica de la súper estrella británica interpretará los grandes éxitos del rock que han sonado por todos los rincones del mundo como 'Total Eclipse of the Heart', 'Its a Heartache' o 'Holding out of a Hero', además de temas de su último álbum, 'The best is yet to come'.

Los reconocimientos de la cantante británica son innumerables, entre ellos las dos nominaciones a los premios Brit y los tres premios Grammy alcanzados en los años 1984 y 1985. También fue incluida en el Libro Guinness de álbumes de éxitos británicos por ser la primera artista femenina en ingresar en las listas de álbumes del Reino Unido en el número uno con 'Faster than the speed of night' (1983). Tyler defendió a su país en el festival de Eurovisión con la canción 'Believe in me'.

Tras cincuenta años dedicada al mundo de la música, ha actuado y hecho giras con nombres como Status Quo, Meat Loaf, Cher o Mike Oldfield. En 2021 se publicaba su último disco 'The best is yet to come'.

Décadas después de haber acaparado el protagonismo en las radios musicales, Bonnie Tyler acumula miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. El próximo verano, Marenostrum Fuengirola disfrutará de una de las noches más bonitas del castillo donde las notas musicales inundarán cada rincón de las murallas.

KREATOR, W.A.S.P. Y ACCEPT EN EL 'SUN AND THUNDER'

De otra parte, Marenostrum Fuengirola ha anunciado que el heavy metal regresa a la Costa del Sol de la mano del festival Sun and Thunder, que aterriza en busca de los amantes del género, y un cartel de primer nivel donde ya han confirmado grandes figuras nacionales e internacionales.

Este primer avance incluye bandas de lujo como Kreator, pioneros del thrash metal, los legendarios W.A.S.P. con su inconfundible glam metal o Accept con un repertorio cargado de clásicos. Habrá sitio para el power metal con Sonata Arctica o para sonidos más próximos al folk como Eluveitie, Myrkur o Primordial.

El cartel contará con bandas españolas como Saurom. Los gaditanos, con su folk metal, son actualmente una de las formaciones más importantes de nuestro país. Además, Kabrones!!!, el proyecto de Jose Andrea, Frank, Carlitos y Salva (todos ellos antiguos miembros de Mago de Oz), ofrecerán un concierto lleno de himnos y diversión.

También están confirmados Noctem, una banda de black/death metal que ha pisado los mejores festivales europeos en su larga trayectoria o Dry River, con su original propuesta de rock ecléctico cargado de matices y creatividad.

La venta de entradas comenzará el próximo 27 de noviembre de 2024 a las 10.00 horas. Durante las primeras 24 horas, los abonos estarán disponibles a un precio reducido de 143 euros (impuestos y gastos de gestión incluidos).