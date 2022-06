Buxadé (Vox) sobre el tramo autonómico del IRPF: "No hay que bajarlo, hay que suprimirlo"

Buxadé (Vox): "El tramo autonómico del IRPF no hay que bajarlo, hay que suprimirlo"

Buxadé (Vox): "El tramo autonómico del IRPF no hay que bajarlo, hay que suprimirlo" - VOX

MIJAS (MÁLAGA), 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Acción Política de Vox y eurodiputado, Jorge Buxadé, ha reivindicado este viernes "la supresión" del tramo autonómico del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al considerar que "no hay que bajarlo, sino eliminarlo directamente".

El eurodiputado se ha trasladado hasta el municipio de Mijas, en la provincia de Málaga, donde ha acompañado al cabeza de lista por la provincia, Antonio Sevilla, en un acto público, según ha trasladado la formación en un comunicado.

Así, ha contestado a quienes "reprochan a Vox no hablar de competencias autonómicas" o referirse a competencias "que no son autonómicas". "Si las competencias no son autonómicas, acabemos con las autonomías", ha defendido el eurodiputado.

También ha criticado "el exceso de burocracia que sufren todos los sectores económicos", así como "la asfixia", por ejemplo, en el sector turístico, donde "se imponen tasas, que no prestan ningún servicio, sino que ponen una barrera a los turistas". Asimismo, ha criticado "la constante regulación, mucha con origen en la Unión Europea, en el Gobierno de España y en el Ejecutivo regional".

El eurodiputado ha defendido a los astilleros de la zona; los comercios; la agricultura; la industria; la ganadería y las tradiciones y ha prestado atención a los jóvenes, a su "desilusión y desesperanza" porque el paro "nunca le ha preocupado a la izquierda, que se ha dedicado a los prolongar el subsidio".

Así, ha reivindicado que "tengan lo mismo que la casta que ha pastoreado la política disfrutó en su juventud: empleos estables, futuro, ilusión, seguridad en los barrios". También ha reclamado "buenos sueldos" porque "los jóvenes tienen que cobrar unos salarios buenos para poder emanciparse".

Ha hecho mención al problema sanitario, relacionando que la inversión que ha hecho el PP en Sanidad durante la legislatura "ha sido darle la tarjeta sanitaria andaluza a los 49.000 inmigrantes que entran".

Por su parte, Antonio Sevilla ha criticado que, mientras los candidatos del PP hablan de inversión en Sanidad, "a nosotros los sanitarios nos dicen que los equipos son obsoletos, que los sueldos son desiguales, y que no hay efectivos".

También ha acusado al Gobierno de la Junta de Andalucía de desconocer la realidad de Málaga, donde algunos meses de verano "se duplica o se triplica la población, pero no se aumentan los efectivos".

Para Sevilla, la solución para mejorar la situación de la Sanidad "se encuentra en eliminar la estructura paralela que creó el socialismo durante 37 años y ha mantenido el PP". "Cada familia tiene que pagar 10.000 euros para esa estructura paralela", ha dicho.

En cuanto al sector servicios, Sevilla ha advertido que "ha sufrido mayores restricciones de España así como el abandono del Gobierno Andalucía" y ha denunciado "la falta de ayudas", que es "fundamental" para estos negocios. "Muchos negocios se han cerrado, pero muchos se han quedado endeudados", ha lamentado.

Tanto Buxadé como Sevilla se han referido a la ampliación de la Nacional 340, que "complica" el acceso de entrada y salida a toda la costa y "la sufren miles de personas diariamente".

"Lleváis años esperando su ampliación y desdoblamiento", ha lamentado el eurodiputado, quien ha criticado el precio de los peajes que "no paga Moreno Bonilla cuando viene a Mijas".

Por último, el candidato de Vox por Málaga al Parlamento andaluz ha agradecido a los efectivos que han trabajado en Sierra Bermeja en el incendio que se inició hace dos días y ha lanzado una advertencia: "Cuando lleguemos a la Junta de Andalucía, vamos a presionar para que aumenten las penas a los pirómanos que especulan con nuestros montes".