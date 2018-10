El CAC Málaga acogerá a partir del 19 de octubre una exposición inédita de Gonzalo Torné y Quico Rivas

Publicado 03/10/2018 15:19:38 CET

MÁLAGA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga presenta el próximo 19 de octubre 'A cuatro manos', una exposición inédita de Gonzalo Torné y Quico Rivas.

La muestra, comisariada por el director del museo malagueño Fernando Francés, cuenta con 35 obras de los artistas, pinturas y collages realizados entre 2005 y 2007 que revelan sus gustos, inquietudes y pensamientos.

Es la primera vez que estas obras son expuestas al público, según han indicado desde el CAC Málaga y se presentan como un manifiesto visual donde se denota el "apropiacionismo" de Gonzalo Torné. Estas muestran imágenes de portadas de películas u obras de arte como 'La joven de la perla' de Johannes Vermeer o For the love of God, de Damien Hirst, pero sobre las que se realiza un diálogo plástico desde el presente.

En las obras, las manos cobran un especial protagonismo, no sólo como herramienta que ayuda a crear la pintura, sino como elemento para ser plasmado y protagonista de la obra en sí. La exposición permanecerá en el CAC Málaga hasta el 6 de enero.