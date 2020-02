El CAC Málaga presenta por primera vez en España 'Collages' del artista Robert Motherwell

Publicado 07/02/2020 13:54:54 CET

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge la exposición 'Collages' del artista Robert Motherwell y que está compuesta por 26 obras realizadas en el periodo comprendido entre 1960 y 1989.

La exposición, comisariada por el equipo curatorial del CAC Málaga, se compone de collages que exploran la evolución y la diversidad de los enfoques en el uso de la técnica durante toda la vida del artista. Su trabajo destaca por sus métodos intuitivos de rasgado, similares a las pinceladas de un expresionista abstracto.

Los collages de Motherwell destacan por una coexistencia de medio, técnicas y materiales diferentes que incluyen etiquetas de embalaje, papeles rotos, cartón o un sobre reutilizado junto a formas abstractas.

En palabras del artista, "la pintura es un medio en el cual la mente puede actualizarse; es un medio de pensamiento". "Así, la pintura como la música, tiende a convertirse en su propio contenido".

Robert Motherrwell fue considerado uno de los collagista de la era de la posguerra y uno de los artistas más importantes del siglo XX en Estados Unidos.

Las casi treinta piezas seleccionadas exclusivamente en papel para esta exposición forman parte del periodo de mayor madurez dentro de su trayectoria artística, correspondientes a los años sesenta, setenta y ochenta, según han detallado en rueda de prensa.

La exploración y dedicación de Motherwell por el collage durante su trayectoria artística lo distingue de otros artistas de su generación más allá de la composición de papeles pegados, rasgados o cortados. El objetivo que persigue el artista con sus obras es crear sensaciones sin referencias previas, que consigan emocionar al espectador con algo inédito. El collage le permite transmitir las emociones a través de sus composiciones con los materiales y los trazos de la pintura similares al expresionismo abstracto.

Asimismo, los papeles que usa Motherwell para sus collages son, en mayoría, casuales, trozos de periódico, etiquetas, pegatinas, sobres, sellos o partituras musicales. El contenido de los textos no tenían una relevancia concreta, primaba la tipografía y sus posibilidades, era una forma de dejar patente su día a día.

En sus composiciones destaca la textura y la posición adecuada de las piezas que luego rasgaba, rayaba o añadía pintura completando el proceso con tonalidades complementarias. Las etiquetas de embalajes, hojas de cartón o papeles rotos se sitúan de forma estratificada o por capas coexistiendo el soporte y la técnica.

Henry Matisse, Cézanne, Paul Klee, Pablo Picasso, Joan Miró y Piet Mondrian o los Papiers Collés del cubistas Georges Braque sirvieron de influencia en el principio de su producción artística; más tarde se alejó del surrealismo, en la posguerra (1946), para orientarse hacia un estilo figurativo, poblado de símbolos abstractos y poéticos. En 1949 produjo obras cuya temática es la España de la Guerra Civil.

ATRACCIÓN POR ESPAÑA EN SU JUVENTUD

Por otro lado, han recordado que desde su juventud, Motherwell ha sentido una atracción especial por España, ya que se consideraba próximo a los intelectuales de izquierdas y a la fractura de la Guerra Civil dedicándole la serie Elegía a la República Española.

El artista rinde un homenaje a las cuevas españolas de Altamira por sus pinturas prehistóricas que Motherwell había visitado con la pintora Helen Frankenthaler en 1958 en su luna de miel. En la obra 'Altamira No. 3' (1976) queda reflejado el arte parietal de Altamira y de Lascaux en Francia.

Sus composiciones más esencialistas tienen ciertas influencias francesas, construidas con el menor número de piezas posibles. El uso acertado de los papeles rasgados en los bordes o la superficie, técnica que reflejaba su amor por el empleo de este material y su compromiso con el automatismo surrealista como la obra 'Midday Sun', (1960/ca.1985)

De igual modo, la música y sus composiciones musicales fueron otro elemento importante en sus collages quedando patente en algunas de sus obras expuestas como 'The Red and Black No.35' (1987/1988), 'The Red and Black No. 43' (1987/1988) y N'ight Music Opus No. 14' (1989).

En las obras 'Bowes & Bowes Collage' (1967), 'Untitled' (1967) o 'Untitled' (1975) el punto focal de la composición es un sobre reutilizado pegado en su totalidad o de forma parcial sobre formas geométricas que proporcionan una visión de la vida cotidiana del artista, en esta última se observan sellos de la época franquista.

Asimismo, en la obra 'Scarlet with Gauloises No. 15' (1972) se observa bajo las pinceladas de un lienzo en rojo la cajetilla de un paquete de tabaco rasgado llamados Galouises, su enfoque de tema y variación para esta serie refleja su mayor participación en el grabado a principios de la década de 1970.

Por otro lado, en la obra 'Zig-Zag' (1974) destaca la marca de estos cigarrillos sobre un fondo azul y crema o McCartney in Brazil (1978-1979) con tonalidades ocres se observa una partitura musical y la etiqueta de una marca de puros brasileña llamada Dannemann Reynitas. Del mismo modo, en 'In Scarlet and Cognac' (1973) se observa la etiqueta de un coñac.

La figuración y abstracción cobran protagonismo en la obras 'Beige Figuration No.3' (1967), 'In White with Beige No.4' (1968), 'In Beige woth Two Bands' (1968), 'Figuration on Blue' (1968) y 'Open with Figuration' (1968) con papeles rasgados sobre pintura beige, azul y blanca.

La figura de un cuerpo de mujer queda reflejada de una forma figurativa en la obra 'In White with Four Corners' (1964), el torso de una mujer realizada con papeles rasgados blancos sobre un fondo ocre, del mismo modo, la obra 'In Pink and Green' (1966) recuerda a la obra 'El violín de Ingres' (1924) del fotógrafo surrealista Man Ray.

Un rectángulo sobre un lienzo en tonalidades negras como si de una mancha fúnebre se tratara describe a la obra 'Open, Bolton Landing' (1969), la obra hace referencia al lugar donde vivió el escultor y amigo del artista, David Smith. Sentía predilección por el negro.

Su trabajo refleja la familiaridad de Motherwell con el método de collage de Matisse, especialmente cortar y organizar con un físico agregado a la composición en la obra 'Cathedral II' (1977).

Por último, han valorado que debido a su etapa en París y sus influencias francesas destaca la obra 'L'Enfant du Paradis' (1989) donde hace alusión a la famosa película Les enfant du Paradis, (1945) del director Marcel Carné, que fue elegida por la crítica francesa mejor película del cine francés.