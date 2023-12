El CAC Málaga recibe más de 131.000 visitas y afianza su presencia en redes sociales y su web en 2023

MÁLAGA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga y su sala expositiva CAC Málaga-La Coracha han experimentado un notable aumento en su afluencia de público durante 2023. Con un total de 131.824 visitantes, se ha registrado un incremento del 17,61% en comparación con el año anterior, lo que se traduce en 19.740 personas más. Además, el departamento educativo ha contado con la participación de 7.999 personas en visitas guiadas, talleres y actividades, un aumento del 27,07% respecto al año anterior.

Así lo han dado a conocer desde el CAC en un comunicado en el que también detallan que el departamento de actividades públicas ha recibido la asistencia de 12.096 personas, un incremento del 12,1%.

El CAC recuerda que desde el 28 de noviembre de 2023 hasta el 28 de enero de 2024, se lleva a cabo una destacada exposición en la galería de arte del Instituto Cervantes en Tánger (Marruecos).

Bajo el título 'No hay fronteras. Colección CAC Málaga', comisariada por Fernando Francés, la muestra incluye una selección de más de treinta obras de veinticinco artistas diferentes, abarcando diversas disciplinas como pintura, fotografía, dibujo, escultura e instalación.

La exposición reúne tanto obras de artistas locales como de renombre internacional, como Chema Cobo, Javier Calleja, Santiago Ydañez, Olafur Eliasson o Eric Fischl, entre otros. Con esta muestra, se busca difundir y dar a conocer los fondos de la colección del CAC Málaga más allá de la provincia de Málaga, promoviendo la apertura y el diálogo cultural sin barreras geográficas.

EXPOSICIONES

En el año 2023, el CAC de Málaga ha presentado varias exposiciones destacadas que han generado gran interés y afluencia de público, tales y como 'Dek Tau' de Joan Cornellà y 'El principio de algo' de Imon Boy; 'There must be a spanish word for this feeling' de Friedric Kunath; 'For future purposes' de Atanda Quadri Adebayo; 'Soy mi propio paisaje' de Janaina Tschäpe; y 'Dominio y sueño' de Miquel Navarro.

En la sala expositiva CAC Málaga-La Coracha también se han llevado a cabo exposiciones destacadas durante 2023 como 'Aproximaciones' de María Egea; 'Cuatro meses y un árbol' de Norberto Gil y 'Chanson du soleil' de Ángel Alen; la muestra de MálagaCrea 2023; 'Los últimos cien pasos' de Juan González de la Calle; o 'El pacto visible', colección de Eveleyn Botella en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Cabe resaltar la labor educativa y de integración durante el año 2023, ya que ha contado con la participación de 7.999 personas, 27,07% más que el año anterior. Entre las actividades a las que han asistido más público destacan los talleres de 'Soplaré y soplaré' y 'Destino: La ciudad del arte', además de las visitas comentadas, las visitas de escolares, visitas de institutos y universitarios, visitas de centros de adultos o visitas con talleres para escolares.

Asimismo, también destacan las actividades de diversos itinerarios para asociaciones, actividades para discapacitados e integración social o itinerario español para extranjeros.

BIBLIOTECA

La biblioteca especializada en arte contemporáneo del CAC Málaga que se inauguró a finales de mayo de 2020, ha continuado poniendo a disposición del usuario información sobre teoría e historia del arte, estética, técnicas artísticas, catálogos de exposiciones colectivas e individuales, filosofía, infantil/juvenil, entre otras materias.

Los servicios de la sala de lectura, las zonas para consultar los fondos de la biblioteca, multimedia, infantil o hemeroteca han sido utilizados por 5.228 personas en 2023, 1.601 personas más que en 2022, lo que supone un incremento del 44,14% de las cuales, 43 participaron en las diversas. Además, 64 personas fueron registradas como nuevos usuarios, de los cuales 33 toman parte de la lista de difusión para recibir información sobre las novedades y actividades que tengan lugar en la biblioteca.

ENTORNO DIGITAL

Este año 2023 también ha sido un periodo de transformación digital para el CAC Málaga apostando por un mayor acercamiento al público como herramienta de información y conexión con los visitantes. De esta forma, el museo ha logrado una consolidación del público que participa activamente en las actividades a través de las diferentes plataformas de redes sociales.

De otra parte, CAC Málaga continuó con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio, su evento Green Weeks, un mes de actividades comprometidas con la ecología, la naturaleza, la lucha contra la contaminación y el desgaste de recursos, la educación en el reciclaje y las energías renovables, que acogió once actividades, todas ellas promocionadas y atendidas desde las diferentes redes de difusión.

RADIO CAC MÁLAGA

Desde el lanzamiento de Radio CAC Málaga (RCAC) en febrero de 2021, la institución ha explorado las posibilidades de Internet y el medio radiofónico como herramienta de difusión y generación de crítica cultural. Durante 2023 CAC Málaga reafirma su compromiso con la creación cultural, presentando tres episodios destacados en su podcast.

Producciones notables como 'Laboratorio Creativo - XX Aniversario', de Elisa Dávila y Juan José Delgado Guardiola, 'Un Viaje por los Sites Specific de CAC Málaga' de Eugenia Maldonado García, y el intrigante 'Sinergias - Conversación con Alice Pasquini y Marta Gargiulo', presentado por Iván Berdión.

El año 2023 ha marcado un período de cambios significativos en el enfoque de las estrategias de comunicación y marketing del museo. Estos ajustes, guiados por el compromiso con la innovación, han sido esenciales para un proceso de reflexión y reenfoque. Aunque la actividad de podcast comenzó en abril, este año ha sido dedicado a la gestación de proyectos innovadores que finalmente verán la luz en 2024, a través de estrategias con mayor visibilidad y posicionamiento.

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

El 2023 ha sido un año de logros para www.cacmalaga.eu. Experimentó un aumento del 4.43% en el número de visitantes en comparación con el año anterior, sumando un total de 111 mil visitantes y 323 mil vistas.

Las secciones más concurridas incluyen la página de inicio con 84.296 visualizaciones, seguida por 'Planea tu visita' con 29.710. Las exposiciones actuales han atraído a 25.960 espectadores, mientras que las muestras individuales de Joan Cornellà y Janaina Tschäpe han dejado su huella con 8.201 y 5.290 visualizaciones respectivamente.

Este flujo digital no conoce fronteras, con visitantes provenientes de España (244.185), Reino Unido (10.889), Alemania (8.818) o Estados Unidos (7.336), entre otros.

La presencia del CAC Málaga en las redes sociales aumenta gracias al constante interés por parte de los usuarios que siguen día a día las exposiciones y actividades del museo a través de los diferentes perfiles del CAC Málaga.

La red social Twitter, ha alcanzado 52.516 usuarios. En cuanto a Facebook, el centro ha consolidado el número de seguidores en su Fanpage con 53.539 usuarios, de los cuales, un 61,4% del total es público femenino y un 38,6% masculino. Los principales países que más interactúan son: España (42.829), Portugal (1.103) o Italia (1.053).

La cifra de seguidores que más ha aumentado ha sido Instagram estableciéndose con 44.716 usuarios un 7.65%, 3.178 usuarios más que el año 2022, la publicación con más alcance se realizó el 17 de marzo y llegó a un total de 10.826 cuentas de las cuales 6.393 no eran seguidores y se guardó 20 veces.

Por otra parte, el canal de Youtube del CAC Málaga, ya supera los mil suscriptores, con un total de 1.100 un 8,91% más que el año anterior.