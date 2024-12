La campaña turística de Málaga 'I feel guilty of your best moments' acumula cuatro reconocimientos internacionales

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La campaña promovida por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, 'I feel guilty of your best moments', continúa "recopilando reconocimientos un año después de su lanzamiento", en diciembre de 2023. En concreto, los últimos dos premios han venido de la mano de la XIV edición de los 1/2 'Premios Agripina. El Festival de la Comunicación'.

Como ha detallado el Consistorio en una nota, la campaña 'I feel guilty of your best moments' ha obtenido el Premio Agripina en dos de sus categorías, la de Campaña Institucional y Campaña de Turismo. Los premios fueron entregados en una ceremonia el pasado 21 de noviembre en La Galería, en Sevilla.

Además, esta campaña "ocupa en la actualidad el sexto puesto en el ranking que publica el Comité Internacional de Festivales de Cine de Turismo (Cifft)". El Cifft es miembro afiliado de ONU Turismo y se dedica a "promover y reconocer el contenido audiovisual que genera la promoción turística". Dicho ranking internacional, que se actualiza permanentemente, en la actualidad otorga el sexto puesto a la campaña malagueña, en la categoría de 'Ciudades'.

Por otra parte, el pasado 8 de septiembre, fue reconocido como uno de los vídeos ganadores en el 'Skilfest International Tour & Eco Film' Festival de Belgrado, recibiendo el premio 'Blue Danube' en la categoría de 'Ciudades', siendo la única representante española de todos los premiados en todas las categorías.

Cabe recordar que, la campaña fue uno de los 22 destinos mundiales finalistas en los premios 'TV & Film Awards' de los New York Festivals, en la categoría de Imagen Corporativa.

La campaña turística destinada al mercado internacional, parte de la idea de que la ciudad de Málaga "se siente culpable" de superar las expectativas del visitante y de cautivar a las personas que viven experiencias en el destino. Se compone de un spot general, de un minuto y medio de duración, y catorce piezas específicas de 45 segundos cada una, que pivotan en torno a segmentos turísticos, mercados estratégicos y fechas especiales de la vida de la ciudad.

Así, recoge segmentos como el gastronómico, el cultural y city-break, el turismo premium, el de naturaleza y playas, así como otros segmentos como el turismo familiar, el turismo lifestyle y de compras o el turismo MICE. La figura de Picasso y tres de las fiestas principales de la ciudad, como son la Navidad, Semana Santa y Feria de Agosto, también cuentan con espacio propio en la campaña.

Ésta además, ha contado también con versiones dirigidas en exclusiva a los mercados asiático, norteamericano y de Oriente Medio. El rodaje contó con el sello de producción sostenible de Málaga --iniciativa municipal de Málaga Film Office, Promálaga y el área de Sostenibilidad Medioambiental--.