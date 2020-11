CCOO-A exige "un verdadero plan" ante el "poco peso" de la industria en Andalucía pese a sus potencialidades

Nuria López asiste a la manifestación convocada en Málaga ante la "huida" de empresas de la provincia y las afecciones al empleo

MÁLAGA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Andalucía Nuria López, ha exigido este domingo "un verdadero plan industrial" en España que "vertebre y cohesione el Estado" ante el "poco peso" de la industria en la comunidad andaluza pese a sus potencialidades.

En Málaga, donde ha asistido a la manifestación en defensa de la industria convocada por CCOO en la provincia ante "la sangría" en este sector, López ha demandado "una industria para Andalucía" y ha recordado que existe un plan industrial en la región "vivo desde el año 2017 y que, sin embargo, el Gobierno andaluz lo tiene guardado en un cajón sin evaluar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y qué se ha hecho regular".

"Todos los sectores productivos son importantes pero aquellos países europeos o comunidades autónomas con más peso industrial soportan mucho mejor la crisis", ha trasladado López a los periodistas, al tiempo que ha incidido en que en estos momentos, "con una nueva crisis económica provocada por la pandemia --del COVID-19-- es claro y evidente que se han puesto de manifiesto muchas de las lagunas que tiene Andalucía y es el poco peso industrial".

De hecho, esta manifestación se convoca ante "la sangría que está sufriendo el sector, que ha perdido 16.000 empleos solo en este

año" y por la reclamación de CCOO a todas las administraciones para la puesta en marcha de un plan de reindustrialización para la provincia malagueña que evite la actual dependencia del sector turístico.

Por todo ello, la dirigente sindical andaluza ha demandado ese plan industrial que permita "que todos los españoles, da igual donde vivamos, tengamos acceso a un empleo de calidad, un empleo con derecho y un empleo con futuro".

A juicio de López, en estos momentos donde llegarán "muchos fondos europeos para la reconstrucción de este país, para salir de la crisis cuanto antes y para también pone los cimientos del futuro de España", se tiene que "mirar mucho más a Andalucía". "Los andaluces ya estamos hartos de soportar enormes tasas de paro, enormes tasas de precariedad y de bajos salarios", ha aseverado.

En este punto, ha admitido que no entienden cómo "una tierra rica en materia prima, la transformación y la comercialización no se queda en manos de los andaluces y toda esa riqueza se queda en nuestra tierra" y cómo, que pese al punto geográfico donde se ubica Andalucía "nunca somos capaces de que la infraestructura, tanto física como no física, empiecen por el sur; siempre que empiezan por el norte, nunca terminan por el sur".

Por tanto, ha reivindicado a los dirigentes políticos "un compromiso serio para que en esa reconstrucción Andalucía juegue un papel importante y la industria también".

También ha querido López trasladar un mensaje a los empresarios: "La industria necesita inversión productiva de futuro. Necesita apostar de manera contundente a largo plazo". En este punto, la sindicalista ha admitido que están "hartos ya de que vengan empresarios para coger las subvenciones y después, si te han visto no me acuerdo y salgan corriendo y dejen a los trabajadores de Andalucía nuevamente tirados".

FALTA DE SUELO E INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Muñoz Cubillo ha recordado que Coca Cola cierra su embotelladora en Málaga "por lo mismo que otras empresas no quieren venir", por la falta de suelo industrial, de infraestructuras ferroviarias, de comunicaciones y de comunicaciones digitales, ha enumerado.

En este sentido, ha recordado que el PIB malagueño ha caído en 2020 del 6,3 por ciento de principios de año al cuatro por ciento: "Esto nos acerca a que la producción agraria está al mismo nivel de la industrial", ha lamentado.

Por ello, ha vuelto a emplazas al Ayuntamiento de la capital, la Junta de Andalucía y el Gobierno central a poner en marcha un plan específico para la provincia: "Hoy menos del cinco por ciento de los malagueños están empleados en el sector industrial y tenemos que poner pie en pared".

Cubillo ha recordado que trasladaron al Ayuntamiento de la capital la puesta en marcha de la Mesa por el Empleo y que promueva suelo industrial, la transformación con eficiencia energética, las nuevas tecnologías y de transformación agroalimentaria "y no tenemos respuesta".

También ha pedido a la Junta de Andalucía la llegada del metro al Parque Tecnológico de Andalucía y al Gobierno central la mejora de la infraestructura ferroviaria (línea Bobadilla-Algeciras), el Cercanías también hasta el PTA, eliminar el paso a nivel del puerto de la capital malagueña, etcétera.

En definitiva, según el líder sindicalista en la provincia, las empresas industriales "tienen que venir a Málaga y hoy están huyendo, para retenerlas hay que hacer inversiones desde lo público, no con la colaboración público-privada".

El sindicato ha convocado esta manifestación para visibilizar ante la ciudadanía la necesidad de un plan de reindustrialización y exigir a todas las administraciones que lo apoyen para el desarrollo de la provincia de Málaga.

Las plantillas de Coca-Cola Málaga y la de Btren han estado presentes en esa marcha, representando los principales conflictos abiertos en la actualidad en el sector industrial malagueño, dos nombres que, según CCOO, se suman "a una lista demasiado larga de industrias que han abandonado la provincia".