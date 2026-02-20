El Centro Andaluz de las Letras ofrece una conferencia a cargo del filósofo Luis Puelles

Archivo - El filósofo Luis Puelles - JUNTA - Archivo

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, continúa en 2026 su conmemoración del centenario del filósofo francés Gilles Deleuze analizando su impacto en la literatura, el cine y la política.

En esta ocasión el Centro contará con el filósofo y catedrático Luis Puelles, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Málaga, quien ofrecerá una conferencia bajo el título de 'En la tela de araña. Proust y los signos'.

Esta actividad tendrá lugar el martes 24 de febrero a las 19 horas en el Centro Andaluz de las Letras, con entrada libre hasta completar aforo, ha indicado la Junta en un comunicado.

Gilles Deleuze escribió el ensayo 'Proust y los signos' en 1964 sobre las leyes estructurales de la obra de Proust, una obra que ha sido reeditada en 2021 por Anagrama. En esta cita, el profesor Luis Puelles abordará cuestiones tales como qué busca Deleuze en Proust o qué le ronda en los primeros años sesenta cuando recorre la magna obra proustiana buscando la singularidad de los signos del arte.

Luis Puelles es investigador principal del 'Grupo de Investigación Poéticas de la ficción en las artes de la contemporaneidad', forma parte del Comité Académico del Museo Picasso Málaga y es miembro del comité científico de diversas revistas nacionales e internaciones.

Ha sido profesor invitado en la Universidad de Guanajuato (México), en la de Reims (Francia), en la Saint-John de Nueva York y en la Degli Studi de Milán.

Algunas de sus últimas publicaciones son 'Imágenes sin mundo. Modernidad y extrañamiento', 'Mítico Manet. Ideologías estéticas en los orígenes de la pintura moderna', 'El asalto a la belleza. En torno a una estética de lo grotesco', 'Más que formas. Confluencias del arte y la vida' y 'Verse morir. En el interior de Barbazul'.

Ha sido asesor de la exposición 'El factor grotesco' en el Museo Picasso Málaga; comisario de las muestras 'Máscaras. Metamorfosis de la identidad moderna' en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, y de 'El artista inacabado. Aproximación a Nicolas de Lekuona' en el Centro José Guerrero de Granada.