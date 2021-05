La colección más personal de Carmen Thyssen centra la nueva exposición temporal en el Museo Thyssen Málaga

MÁLAGA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha presentado este lunes su nueva exposición temporal 'Pintar la luz. Maestros catalanes de la colección Carmen Thyssen', que podrá visitarse hasta el 17 de octubre, y que repasa a través de 53 obras la colección más personal de la baronesa Carmen Thyssen.

Así, en la muestra están representados los principales artistas de los movimientos, corrientes y estilos pictóricos y escultóricos del periodo comprendido entre mediados del siglo XIX y mitad del XX, unidos por un anhelo compartido de modernidad y renovación.

A través de medio centenar de pinturas, esculturas y dibujos, entre las que se incluyen las piezas más conocidas y relevantes de la colección catalana de Carmen Thyssen junto a otras de reciente adquisición, la nueva exposición, que abrirá al público a partir de este martes, pone de manifiesto el extraordinario fondo artístico de arte catalán que posee la baronesa, reflejo de sus gustos e intereses personales dada su cercanía sentimental derivada de sus orígenes catalanes y en el que predomina, como en el resto de su colección española e internacional, la pintura de paisaje, el costumbrismo y la figura femenina.

Al acto de inauguración han acudido la presidenta de la Fundación Palacio Villalón, Carmen Thyssen; el vicepresidente de la Fundación Palacio Villalón y alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura, Noelia Losada; el patrono de la Fundación Palacio Villalón y representante de la Colección Carmen Thyssen, Guillermo Cervera; el director comercial de CaixaBank en Málaga, Almería, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla, Gerardo Cuartero; el responsable territorial la Fundación "la Caixa" en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Carlos Barroso; el gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer; y la directora artística y comisaria de la muestra, Lourdes Moreno.

La selección de obras sintetiza lo mejor de esta parte de la colección Carmen Thyssen, unida en esta muestra por su aspiración común por pintar la luz, en sentido literal o metafórico, desde el realismo iniciado por Martí Alsina, a mediados del XIX hasta la vanguardia, donde la modernidad aparece como un destello en las tinieblas del contexto histórico de las décadas centrales del XX, pasando por las experiencias en torno al color de los artistas del fin de siglo o el noucentisme de luces mediterráneas en los albores de la nueva centuria, en artistas como Fortuny, Meifrèn, Casas, Rusiñol, Canals, Anglada-Camarasa, Mir, Sunyer, Togores, Clarà, Tàpies, Cuixart, Ponç, entre otros.

Carmen Thyssen comenzó a coleccionar arte catalán en la década de 1990, como una apuesta de marcada personalidad propia dentro del conjunto heredado de la histórica colección Thyssen-Bornemisza.

Como ella misma ha recordado "mi abuelo paterno fue amigo de Meifrèn y así, desde mi infancia, me he familiarizado con los grandes nombres del Modernismo catalán. En todas las exposiciones temporales de mi colección que se han llevado a cabo en diferentes partes del mundo, he procurado que quedara incluidos ejemplos de arte catalán".

De este extenso fondo, formado hoy por casi 500 obras, algunas, de autores como Anglada-Camarasa, Canals, Casas o Fortuny, pueden verse habitualmente en las salas de la colección permanente del Museo Carmen Thyssen.

De igual modo, sus obras catalanas han sido protagonistas en varias exposiciones temporales en distintos puntos de España y aguardan su instalación definitiva en el próximo Museo Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, en 2023.

Por su parte, la comisaria de la muestra y directora artística del Museo, Lourdes Moreno, ha destacado que la nueva muestra "nos permite reflexionar sobre el quehacer de Carmen Thyssen como coleccionista y la importancia de su labor en la recuperación de la pintura española, que, por vez primera, teniendo en cuenta la colección permanente del MCTM y esta exposición temporal, se expone al público en su conjunto".

Al respecto, ha valorado que se muestra "toda la riqueza creativa del arte español, su coherencia y evolución desde mediados del siglo XIX hasta la segunda mitad del XX, integrándose así, en el extenso conjunto de pintura española que se exhibe en sus tres plantas, invitando a recorrer el Museo en su totalidad".

En su décimo aniversario el Museo Carmen Thyssen Málaga ocupa, pues, todas sus salas con la colección española de la baronesa, gracias a esta muestra temporal que recoge el testigo de las principales presentaciones públicas del fondo catalán de la colección Carmen Thyssen, como las realizadas en el MNAC y en el Museo Thyssen-Bornemisza, en 2003 y 2004, respectivamente.

SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN

La exposición se divide en tres secciones que guían al visitante en su recorrido por una muestra heterogénea en lenguajes artísticos. En la primera, Destellos de modernidad, que parte del realismo de mediados del siglo XIX y llega hasta los albores del XX, se recogen los primeros tanteos de renovación, hacia las luces impresionistas y modernistas.

Así, destacan en ella obras como 'Puerto de Barcelona' de Eliseu Meifrèn, un lienzo de más de tres metros que el artista presentó a la Exposición Universal de París de 1889, 'Niñas a la luz de un farol', de Lluís Graner, imagen promocional de la exposición, Interior al aire libre de Ramón Casas y 'La cruz de término' de Santiago Rusiñol.

Ambas obras son del año 1892 y sintetizan lo mejor del arte innovador de sus autores en el panorama del modernismo catalán, al que se suman el sobrecogedor 'Abismo pintado' por Joaquim Mir en Mallorca en 1901 y anunciador del nuevo arte del siglo XX.

En cuanto a la segunda sección, 'Esplendor mediterráneo', brilla en ella el noucentisme, en Mediterráneo de Sunyer (c.1910-1911), un clasicismo de vanguardia que inaugura un siglo extraordinario para el arte catalán, y una pléyade de lenguajes personales de distinto signo, desde Rafael Durancamps a Olga Sacharoff, una artista rusa instalada en Barcelona de forma permanente desde 1940.

Mientras que en el capítulo final de la muestra, 'Luces entre tinieblas', situado cronológicamente en los años cincuenta, despunta un lenguaje surrealizante y la abstracción, en manos de Tàpies, Cuixart o Ràfols-Casamada, con obras muy sugerentes y relevantes dentro de la colección, como Marrón negruzco de Tàpies o Marea baja de Ràfols-Casamada.

La nueva exposición 'Pintar la luz. Maestros catalanes de la colección Carmen Thyssen' cuenta con la colaboración de la Fundación "la Caixa" que ya ha participado anteriormente en otras muestras temporales, y que se ha convertido además en colaboradora principal de la Colección permanente del Museo Carmen Thyssen Málaga.