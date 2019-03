Concluye este domingo la fecha de inscripción para participar en el musical que estrena el teatro de Banderas en Málaga

Publicado 09/03/2019 12:59:35 CET

La fecha límite de inscripción para la convocatoria de audiciones para el musical 'A Chorus Line!', obra elegida para abrir el próximo octubre el Teatro Soho Caixa Bank en Málaga, que promueve el actor, director y productor Antonio Banderas, concluye este domingo, 10 de marzo.

Zach, Larry, Mike, Richie, Paul, Mark, Greg, Bobby, Al, Don, Cassie, Sheila, Val, Diana, Judy, Bebe, Kristine, Maggie y Connie son los personajes 'A Chorus Line!', de Michael Bennett, James Kirkwood Jr, Nicholas Dante, Edwaed Kleban & Marvin Hamlish; dirigido y coreografiado por Baayok Lee y codirigido y coprotagonizado por Antonio Banderas.

La temporada en Málaga será desde octubre de 2019 y en Madrid y Barcelona arrancará en 2020, por lo que también se han programado audiciones en ambas capitales, además de en la capital de la Costa del Sol.

En concreto, las audiciones serán del 22 al 26 de marzo en Málaga; del 28 de marzo al 1 de abril en Madrid y del 3 al 7 de abril en Barcelona. De igual modo, las audiciones finales tendrán lugar en Málaga el lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de abril, siendo única y exclusivamente para aquellos candidatos que hayan llegado a los 'final callbacks' de cada ciudad.

Según anunció el propio Antonio Banderas para el citado musical se precisa de actores, bailarines y cantantes. Para ello, aún están a tiempo de poder inscribirse en la página web www.AChorusLine.es.

Para la obra buscan bailarines con un alto nivel en ballet clásico y/o jazz, actores, y cantantes que bailen y canten "bien" para todos los personajes. Desde que el propio Antonio Banderas lo anunciara el pasado 28 no ha dejado de animar a participar en estas audiciones y ha dicho que espera a todos desde el escenario del Teatro Soho Caixa Bank de Málaga "con los brazos abiertos".

AUDICIONES

Hay dos tipos de audiciones, unas abiertas para los intérpretes que encajen en cualquiera de los personajes y otras cerradas para aquellos que hayan trabajado en un mínimo de dos musicales de mediano o gran formato.

Así, los interesados en participar en las audiciones abiertas tienen que darse de alta en 'Vibuk', de forma gratuita, a través del link que aparecerá una vez leídas y aceptadas todas las bases. Así, una vez realizado ese paso, serán convocados. En cuento al material, para la danza los candidatos deberán ir a la primera convocatoria adecuadamente preparados y vestidos para la audición en esa modalidad y las bailarinas es imprescindible calzar 'character shoes' --zapatos baile carácter tacón--.

En cuanto a canciones, todos aquellos candidatos que superen la primera audición deberán llevar dos canciones en inglés, muy bien preparadas --no de 'A Chorus Line'--, siendo una balada y una up-tempo; se deberá llevar dos copias de las partituras de los temas libres el primer día de las audiciones y a los que sean seleccionados para el 'callback' se les pedirá que entreguen una de las copias para el acompañante.

Asimismo, a los candidatos que sean seleccionados para algún personaje, a lo largo de las audiciones, se les dará una --o varias-- canciones que deberán aprenderse para el siguiente 'callback'.

En cuanto al texto, según las bases, no será necesario llevar ninguno preparado. Únicamente a aquellos candidatos que sean seleccionados para algún personaje, a lo largo de las audiciones, se les dará una --o varias-- separatas con los textos que deberán aprenderse para el siguiente 'callback'.

Han recordado, además, que la producción será bilingüe, por lo que habrá textos en castellano y canciones en inglés. También los candidatos deberán llevar impreso el CV actualizado y dos fotos recientes en papel el día de la primera convocatoria, siendo imprescindible que el CV esté resumido en una hoja y por una sola cara y que consten de forma clara el nombre y apellidos, edad actual, móvil de contacto e email personales, lugar de residencia; formación (artística) y experiencia profesional.

Por su parte, las audiciones cerradas son para los intérpretes que encajen en el perfil de alguno de los personajes, y que hayan trabajado en un mínimo de dos musicales profesionales de mediano o gran formato.

Así, todos aquellos intérpretes interesados deberán leer detenidamente las bases establecidas, cumplimentar todos los campos requeridos, adjuntar el material solicitado y aceptar las condiciones.

No obstante, han precisado que la inscripción no garantiza la invitación a las audiciones cerradas', ya que si el director de casting considera que el candidato no reúne el perfil o experiencia mínima necesaria para poder convocarlo será invitado a inscribirse a través de las 'Audiciones Abiertas'.

A todos aquellos candidatos convocados las audiciones cerradas se les comunicará fecha y lugar de la audición. Al respecto, han incidido en que los que no confirmen su asistencia por email dentro de los plazos establecidos no podrán presentarse a esta modalidad de audición y tendrán que hacerlo inscribiéndose de nuevo a las abiertas.

TEATRO

Paso a paso el malagueño Antonio Banderas está haciendo realidad su teatro en Málaga, que verá la luz, precisamente, con 'A Chorus Line!' en octubre de este mismo año y para el que ya se ha sumado, entre otros, el director de escena Lluís Pasqual, tras abandonar la dirección del Teatre Lliure de Barcelona en septiembre de 2018.

Este proyecto, al que Banderas se ha referido como un "riesgo", no depende de instituciones públicas sino que cuenta con financiación privada. Cabe recordar que el actor quiso en un primer momento levantar su teatro con apoyo de la Administración en la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria de la capital, al lado de la céntrica plaza de la Merced, pero desistió después del trato "humillante", según él mismo comento.

Ahora, este Teatro del Soho CaixaBank de Málaga lo lleva a cabo como "pioneros, entrando en el mundo privado absolutamente". "No tenemos que rendir cuentas excepto a nuestros 'sponsors', que nos han dado una libertad creativa absoluta, y ante el público, que es al que vamos a presentar nuestros espectáculos", reconoció en rueda de prensa.