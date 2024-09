El corto de ficción 'El Oficio' de Carlos Amores, primer premio de la Muestra Joven de Cortometrajes 'MálaCrea' 2024

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El corto de ficción 'El Oficio' de Carlos Amores se ha alzado con el primer premio de la Muestra Joven de Cortometrajes 'MálagaCrea' 2024, que organiza el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, y que está dotado con 1.400 euros.

La Caja Blanca acogió en la noche de este pasado miércoles la proyección de las obras finalistas y la entrega de premios a la que asistió la concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, han informado desde el Consistorio.

Como en ediciones anteriores, el Área de Juventud organiza esta muestra de cortometrajes con el objetivo de impulsar la aparición de nuevos valores en el sector audiovisual y cinematográfico, han señalado en un comunicado.

La obra de animación 'It's going to go wrong' de Alejandro Cantalejo ha obtenido el segundo premio, dotado con 1.000 euros, mientras que el documental 'Geranio' de Daniel Parra ha completado el podio con el tercer premio, dotado con 800 euros.

Asimismo, han recibido menciones especiales los finalistas Rosa Santiago, por 'Papá no, él'; Manuel Orellana, por 'El Cristo cósmico'; y Pedro Robles, por 'Falsas fábulas de un pueblo de perros'.

La edición de este año de la Muestra Joven de Cortometrajes 'MálagaCrea' ha recibido un total de 17 obras audiovisuales. De ellas, 14 han sido cortos de ficción, dos documentales y una pieza de animación. En cuanto al jurado, ha estado integrado por la actriz Virginia Demorata, el realizador y guionista Alberto Pons y el actor y director Juan Manuel González.

Las Muestras Culturales 'MálagaCrea' son un programa de promoción artística para jóvenes creadores, organizado y gestionado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. El principal objetivo es facilitar los canales de expresión artística y dinamizar la creación joven y emergente de calidad de la ciudad.