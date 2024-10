Costa del Sol refuerza su compromiso con el golf femenino y apoya el Andalucía Costa del Sol Open de España

El Real Guadalhorce Club de Golf se convertirá en el centro de atención del golf femenino con la celebración del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho, el evento que pondrá el broche de oro a la temporada del Ladies European Tour.

El Real Guadalhorce Club de Golf se convertirá en el centro de atención del golf femenino con la celebración del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho, el evento que pondrá el broche de oro a la temporada del Ladies European Tour. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Turismo Costa del sol apuesta por el golf femenino y lo hace con el apoyo un año más el Andalucía Costa del Sol Open de España. Así las cosas, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2024, el Real Guadalhorce Club de Golf en Málaga se convertirá en el centro de atención del golf femenino con la celebración del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho, el evento que pondrá el broche de oro a la temporada del Ladies European Tour (LET).

Con Turismo Costa del Sol como patrocinador principal, este torneo se consolida como una plataforma ideal para promover la región, atrayendo a los amantes del deporte a uno de los destinos de golf más importantes de Europa.

El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho es uno de los torneos más prestigiosos del calendario del LET y reúne a las mejores jugadoras del circuito. La edición de 2024 no solo será clave para definir a la ganadora de la Orden de Mérito del circuito europeo, sino que también permitirá a las jugadoras y asistentes disfrutar de un campo ubicado a escasos minutos de la ciudad de Málaga, un lugar único por su rica oferta cultural, gastronómica y turística.

Además, la Costa del Golf sigue demostrando su compromiso con el deporte femenino y acogerá el Open por undécima vez en su etapa moderna, tras las ediciones celebradas en Flamingos (2010), La Quinta (2011 y 2018), Aloha Golf (2016 y 2019), Real Club de Golf Guadalmina (2017 y 2020), Los Naranjos (2021), Alferini (2022) y Las Brisas (2023).

El presidente de la Diputación provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha mostrado su satisfacción de que el destino vuelva a ser sede de una competición de renombre como el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho, "que nos va a volver a situar en el centro de todas las miradas del panorama golfístico a nivel mundial".

"Nuestros más de 70 campos de golf convierten a la Costa del Golf en el destino europeo continental con mayor concentración de instalaciones. El excelente equipamiento con que contamos posee, además, una enorme riqueza de productos turísticos fundamentales para liderar la atracción entre los aficionados a este deporte a nivel nacional e internacional", ha afirmado Salado.

También ha reivindicado el gran esfuerzo en cuestión de infraestructura que ha realizado el destino en los últimos años. "Qué duda cabe que la celebración de eventos como el Open son una ocasión óptima para mostrar las instalaciones de las que disponemos, en estado de revista durante todo el año", ha apuntado Francisco Salado.

Asimismo, ha dicho que hay que poner en valor el golf y las virtudes que genera en el turismo de la Costa del Sol, además de su potencial: "Desde Turismo Costa del Sol llevamos muchos años apostando por el golf como producto turístico, suponiendo un factor fundamental en la desestacionalización, ya que la temporada alta de la práctica de este deporte no coincide con la del turismo general".

El presidente también ha señalado al turista de golf como un perfil especialmente interesante para la provincia: "No me canso de repetirlo, el golf tiene aún un gran potencial de crecimiento y reporta importantes beneficios para la Costa del Sol con clientes de alto nivel adquisitivo que generan riqueza y dinamizan otros segmentos complementarios".

Por último, Salado ha destacado que el golf es un segmento de notable atracción para los turistas y de gran valor promocional: "Una vez más, debemos estar orgullosos del trabajo conjunto de diversas instituciones, que han vuelto a remar en la misma dirección para la promoción de un segmento turístico, como el golf, que tantos beneficios trae al destino de la Costa del Sol, poniendo de manifiesto que nuestro destino está sobradamente preparado para acoger este tipo de eventos".

