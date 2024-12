La Costa del Sol refuerza su presencia en Irlanda y presenta su oferta para acoger viajes de estudiantes

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en los ITTN Awards 2024, celebrados en Dublín (Irlanda), donde ha patrocinado los vinos servidos durante la cena de gala, en una apuesta por fortalecer los lazos con el mercado irlandés y aumentar su presencia en el mismo. Este evento, considerado el más relevante del sector turístico en Irlanda, ha reunido a los principales operadores y agentes del sector, brindando una oportunidad para promover el destino Costa del Sol.

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, ha destacado la importancia de esta acción: "Hemos apostado por participar en estos prestigiosos premios con intención de asentar nuestra marca entre los viajeros irlandeses ya que este mercado muestra un creciente interés por nuestras propuestas turísticas. Además, el patrocinio de los vinos durante la cena ha permitido a los asistentes disfrutar de una experiencia vinculada a la riqueza gastronómica de nuestra provincia".

En el evento, Turismo Costa del Sol ha compartido mesa con la OET de Dublín, que fue galardonada, un año más, con el premio a la "Best Tourist Board of the Year". La distinción subraya la destacada labor de la OET de Dublín en la promoción de destinos españoles entre el público irlandés.

Como complemento a esta acción promocional, Turismo Costa del Sol, en colaboración con la OET de Dublín, ha organizado una presentación de destino y una visita guiada para el equipo de ventas de The School Tour Company, el principal turoperador irlandés especializado en viajes escolares. Durante su estancia en la Costa del Sol, los representantes de la compañía tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las diversas experiencias que ofrece la provincia a los grupos de estudiantes.

La visita ha incluido un recorrido guiado por Benalmádena, uno de los enclaves turísticos más emblemáticos de la Costa del Sol, donde se presentaron los recursos y atractivos especialmente adaptados al turismo escolar. "Hemos creado una agenda para este turoperador personalizado para mostrar la diversidad y calidad de nuestra oferta turística, consolidando a la Costa del Sol como un destino de referencia para los viajes escolares, un segmento que está ganando cada vez más peso en el mercado irlandés".

Estas acciones refuerzan la estrategia de Turismo Costa del Sol por diversificar su oferta y captar diferentes segmentos de mercado, contribuyendo así a la desestacionalización del turismo y a la consolidación del destino en mercados internacionales clave como Irlanda.