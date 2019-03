'Los días que vendrán' y 'Las niñas bien' ganan la Biznaga de Oro a las mejores películas en el Festival de Málaga

Actualizado 23/03/2019 13:59:48 CET

Premio Especial del Jurado para 'Esto no es Berlín'; el de mejor actor para Óscar Martínez, y el de actriz para María Rodríguez Soto

MÁLAGA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la vigésimo segunda edición del Festival de Málaga Cine en Español ha concedido la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta 'Los días que vendrán', del director Carlos Marques-Marcet; y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a 'Las niñas bien', de la realizadora Alejandra Márquez Abella. Ambos premios están dotados con 12.000 euros.

Asimismo, el Premio Especial del Jurado ha sido para la película 'Esto no es Berlín', de Hari Sama. La Biznaga a Mejor Actor ha ido a parar a Óscar Martínez, por la película 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta', mientras que el de Mejor Actriz ha recaído en María Rodríguez Soto, por 'Los días que vendrán'.

El jurado ha concedido la Biznaga a Mejor Dirección a Carlos Marques-Marcet, por 'Los días que vendrán', según ha dado a conocer este sábado el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, acompañado por los representantes de los distintos jurados del festival.

La Biznaga de Plata a la Mejor Actriz de Reparto ha ido a parar de forma ex aequa a Carolina Ramírez por 'Niña Errante' y Maggie Civantos por 'Antes de la quema', y el de Mejor Actor de Reparto, premio también ex aequo, a Quim Gutiérrez por 'Litus' y Mauro Sánchez Navarro por 'Esto no es Berlín'.

El de Mejor Guión ha sido para Alejandra Márquez Abella por 'Las niñas bien'. La Biznaga de Plata a la Mejor Música es para Arturo Cardelús por 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'. La de Mejor Fotografía ha sido para Alfredo Altamirano, por 'Esto no Berlín' y la de Mejor Montaje ha recaído en Miguel Schverdfinger y 'Las niñas bien'.

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso ha estado integrado por Andrés Bayona, Agustina Chiarino, Patricia Ferreira, Ignacio Ruiz Capillas y Diego San José.

La Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado de la Crítica, integrado por Beatriz Martínez, Jennifer Green y Juan Sardá, ha sido para 'Esto no es Berlín', de Hari Sama, por su capacidad de captar la época y contar una historia universal, a través del retrato juvenil de una generación turbulenta que apostó por el impulso creativo, la rebbeldía y la ruptura del status quo, con ocultar los estragos que trajo consigo.

Además, una vez realizado el recuento de votos del público asistente a las proyecciones de esta sección, la Biznaga de Plata Premio del Público es para 'Antes de la quema', de Fernando Colomo.

ZONAZINE

Por otro lado, el Jurado Oficial de la sección Zonazine de la 22 edición del Festival de Málaga Cine en Español, integrado por Luz Arcas, Bárbara Díez y Elena Martín, ha concedido la Biznaga de Plata a la Mejor Película Española a 'Ojos negros', de Marta Lallana e Ivet Castelo; mientras que la Biznaga de Plata a la Mejor Película Iberoamericana ha recaído en 'Perro bomba', de Juan Cáceres, película que se ha llevado la Biznaga a Mejor Actor, que ha sido para Steevens Benjamin, y el Premio del Público.

La Biznaga de Plata a la Mejor Dirección ha recaído en Kyzza Terrazas por 'Bayoneta', mientas que a Biznaga de Plata a la Mejor Actriz ha sido para Aina Clotet, por 'La hija de alguien'. Por último, el jurado ha querido hacer una mención especial a 'Sapos', de Baltazar Tokman, por su inquietante y exitoso juego entre la realidad y la ficción, los traumas y los deseos.

La Biznaga de Plata al Mejor Documental, dotado con 8.000 euros, ha recaído en 'Terra franca', de Leonor Teles, un esperanzador retrato cinematográfico del entorno familiar, el trabajo cotidiano y los afectos y cuidados que sostienen la vida, que es a la vez una historia local con dimensión universal

El jurado, integrado por Rocío Cabrera, Eterio Ortega y Anna Solá, ha concedido la Biznaga de Plata al Mejor Director a Felipe Monroy por 'Los fantasmas del Caribe'.

El jurado joven Documental de la Universidad de Málaga (UMA), integrado por Alba Anna Harrison, María Dolores Gámez, María Sol Prado, Ana Belén Fernández, Sara Ruiz, Cynthia Mata, Bárbara Ortiz, Lourdes Guadalupe Herrero, Gabriela Francesca Flandoli, Nerea Guitart, Darío de Alcázar, Juan Pedro Vera, Andrea Leticia Quintana, Manuel García y Daniel Medina, ha otorgado la Biznaga de Plata Premio del Público a 'Baracoa', de Pablo Biones.

Respecto a la Sección Oficial de Cortometrajes Documental, cuyo jurado ha estado compuesto por Rocío Cabrera, Eterio Ortega y Anna Solá, la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros, ha sido para 'Greykey', de Enric Ribes. 'Cuatro y Quena', de Thomas Torres, se ha hecho con la Mención Especial del Jurado.

Asimismo, el Jurado Joven Documental de la UMA ha otorgado la Biznaga de Plata Premio del Público a 'El día de los conectados', de Carles Bosch, Nabil Bellahsene, Sara Racaño, Elvira Gálvez y José M. Restrepo.

En el apartado de Cortometrajes de Ficción se ha distinguido a 'Benidorm 2017', de Claudia Costafreda, con la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros; mientras que las Biznagas de Plata a la Mejor Actriz ha recaído en Elena Martín, por 'Suc de síndría' y Yolanda Ramos por 'Benidorm 2017' de forma ex aequo, mientras que y el Mejor Actor ha sido para Berner Maynés, por 'Después también'. Asimismo, el Premio de Público es para 'Mujer sin hijo', de Eva Saiz.

CORTOMETRAJES MÁLAGA Y MÁLAGA CINEMA

Por otro lado, el Festival ha premiado con 1.000 euros y la Biznaga de Plata al Mejor Corto de Ficción a 'Nacho no conduce', de Alejandro. El galardón al Mejor Cortometraje Documental, de Animación o de Experimentación, también de 1.000 euros, ha sido para 'Victoria', de Alejandra Perea Martín. La Biznaga Premio del Público ha recaído en 'Imborrables', de Chiky Manzanares.

En cuanto a los premios Málaga Cinema, la Biznaga a la Producción ha sido para Kike Mesa; Oficios del Cine, para Tate Aráez; Mejor Actriz para Noemí Ruiz, Mejor Actor para Joaquín Núñez, y el Premio a la Trayectoria Profesional ha recaído en Mariola Fuentes.

El Primer Premio Biznaga de Plata Afirmando los Derechos de la Mujer ha recaído en 'Moonface, una mujer en la guerra' de Xavi Herrero y Christie Spengler, el Premio Especial Biznaga de Plata Afirmando los Derechos de la Mujer ha sido para 'Benvidas Ao Club', de Carmen PG Granxeiro.

La Biznaga de Plata al Mejor Documental Muestra de Cine Mujeres en la Escena ha sido para 'Entre la tierra y el canto', de Ana L'homme; mientras que la Biznaga de Plata Málaga Mujeres en Escena ha recaído en Marta M. Mata por 'Diez y nueve. Autorretrato con herida.

También se ha entregado el Teaser Biznaga de Plata Málaga Mujeres en la Escena a Paloma Peñarrubia por 'Bajo la piel del lobo' y se ha hecho una Mención Especial del Jurado a 'Porteadoras. Las esclavas del sur', de Amparo Climent.

'Buñuel en el laberinto de las tortugas' se ha hecho con el Premio Feroz Puerta Oscura a mejor película de la sección oficial y el Premio Asecan Ópera Prima; 'La hija de alguien' con el Premio Movistar+ a la mejor película de ZonaZine, y 'Bayoneta', de Kyzza Terrazas, con el Premio Escuelas de Cine a la mejor película de ZonaZine.