Díaz critica que Moreno y Marín se den "moral" con el barómetro pagado con dinero público

Actualizado 15/01/2020 14:52:27 CET

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado este miércoles sobre el Barómetro de Opinión Pública de Andalucía, realizado el pasado mes de diciembre por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) y conocido este pasado martes, que "cada uno que se dé moral como quiera, pero que no lo hagan con el dinero de los andaluces, porque entonces sí resulta un poquito patético".

"Que después de cinco derrotas electorales el PP se quiera dar ánimo es razonable, por lo menos comprensible", ha asegurado Díaz en declaraciones a los periodistas en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, donde ha visitado la empresa Trops.

Así, ha señalado que el hecho de que el presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia y portavoz regional de la formación, Elías Bendodo, "se quieran dar un poco de moral después de haber perdido en un año cinco elecciones lo comprendo, pero que lo hagan con su dinero, no con los impuestos de los andaluces".

Díaz ha dicho desconocer "cuánto ha costado esa encuesta", pero ha apuntado que "con eso hubiéramos pagado, por ejemplo, la calefacción en el instituto Ulyssea de Ugijar, que los chavales llevan dos meses yendo con mantas y chaquetones; o no se suspenderían pruebas de quimioterapia en el hospital Virgen de las Nieves de Granada y no estarían hoy en la calle 51 centros y 700 alumnos de las Aljujarras pidiendo que no le cierren el colegio".

Además, ha asegurado que son "como las encuestas de la señorita Pepis, se la han hecho Moreno y Bendodo para darse ánimos", rechazando entrar a valorar "una encuesta donde el consejero de la listeria y el chupetón creo que es uno de los políticos más valorados de España, ahí está dicho todo".

DECLARACIONES DEL ALCALDE DE TORREMOLINOS

Por otro lado, preguntada por unas recientes declaraciones del alcalde socialista de Torremolinos (Málaga), José Ortiz, cuestionando a la Ejecutiva provincial del PSOE, Díaz ha dicho que "la gente lo que quiere es que le hablen de sus problemas y no de las cosas de partido".

"Ha sido un año demasiado largo para la política y los ciudadanos un poco están cansados ya de cuestiones internas o entre partidos", ha señalado, por lo que ha considerado que "todos lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro y trabajar cada uno desde su responsabilidad para solucionar los problemas a la gente".

Ha asegurado que su principal "expectativa, esperanza y compromiso" en estos momentos es que "las decisiones que se vayan tomando en las distintas instituciones vayan en beneficio de la gente". "Que ayer se aumentaran las pensiones en España es una buena noticia para los ciudadanos", ha afirmado, añadiendo que lo próximo que desea es que se suba el salario mínimo.

"Cuando toquen los procesos orgánicos que cada uno defienda lo que quiera pero ahora vamos a estar al lado de la gente, que es lo que demanda", ha manifestado, insistiendo en que los ciudadanos "ya quieren que dejemos de hablar de nosotros y que empecemos a hablar de ellos".