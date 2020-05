Dimite el vicesecretario de comunicación de Vox Málaga por discrepancias

MÁLAGA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de comunicación de VOX Málaga, Enrique Canivell, ha dimitido por "discrepancias" en torno al desarrollo de su labor profesional con el Comité Ejecutivo Provincial, encabezado por su presidente José Enrique Lara.

Canivell ha explicado en un comunicado que "es evidente que mi marcha no me resulta agradable", añadiendo: "Desde mi posición como vicesecretario de Comunicación de Vox Málaga, y siempre tratando de mantener mi ética profesional y mi neutralidad, he intentado que esta etapa profesional fuera lo más provechosa para el partido y para la sociedad".

Por último, ha dado las gracias a las personas con las que ha trabajado "desde afiliados de base entregados por una causa, pasando por concejales, parlamentarios autonómicos, diputados nacionales y, de una manera muy especial, a una vicesecretaría nacional de Comunicación que siempre me ha tratado con respeto y profesionalidad".