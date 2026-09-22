Diputación de Málaga acoge el Foro 'Mujeres que Cambian el Mundo' que reunirá historias de superación e impacto real

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, en la presentación junto a la presidenta y editora de la revista Mujeres a Seguir, Esther Valdivia, y la diputada de Igualdad, Mariola Vergara. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha acogerá el próximo lunes 28 de septiembre en el Auditorio Edgar Neville el IV Foro 'Mujeres que Cambian el Mundo', una iniciativa organizada por Mujeres a Seguir con el patrocinio de la institución provincial y Fundación Unicaja, que reunirá en Málaga a mujeres referentes de distintos ámbitos para compartir historias de superación, liderazgo, compromiso e impacto social.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, ha presentado esta nueva edición junto a la presidenta y editora de la revista Mujeres a Seguir, Esther Valdivia, y la diputada de Igualdad, Mariola Vergara.

Ledesma ha destacado que la Diputación vuelva a abrir sus puertas para acoger este foro por tercer año consecutivo demuestra que se trata de una iniciativa consolidada y con un especial sentido para Málaga y su provincia.

El foro se celebrará bajo el lema 'Mujeres reales, impacto real', un título que, según ha explicado, resume el espíritu de una jornada centrada no solo en sus protagonistas, sino también en las historias que hay detrás, en las decisiones que tuvieron que tomar, en las dificultades que encontraron, en su perseverancia y en la capacidad de generar oportunidades e impacto en la sociedad.

Ledesma ha señalado que dar visibilidad a estas historias significa ampliar horizontes y permite que muchas mujeres puedan imaginarse ocupando espacios que quizá antes no se habían planteado. También ha incidido en la importancia de que niños y niñas puedan contar con referentes diversos y conocer trayectorias que les permitan ver nuevas opciones de futuro.

Por último, ha subrayado que la Diputación de Málaga tiene muy presente su responsabilidad en el avance de la igualdad en todos los ámbitos, especialmente para acercar recursos al conjunto de la provincia y a la Málaga rural.

Así, ha destacado que vivir en un municipio pequeño no puede suponer tener menos posibilidades y que las administraciones deben contribuir a que esos recursos sean accesibles para todos.

PROGRAMA

La jornada permitirá abordar cuestiones relacionadas con la igualdad, la inclusión, la educación, el emprendimiento, la superación personal y la presencia de mujeres en sectores en los que tradicionalmente han tenido menor visibilidad.

Entre las participantes estarán Ana Bella Estévez, Sarah Almagro, Carmen Hernández y Vicky Bendito, que compartirán experiencias relacionadas con la lucha contra la violencia machista, el deporte adaptado, la cooperación sanitaria y la inclusión de las personas con discapacidad.

El foro contará también con la grabación en directo de un episodio del pódcast 'MAS que Decir', con Sonia Díez, y con un espacio dedicado al emprendimiento con propósito, en el que participarán María Lavao, Soraya Pujol, Mafalda Soto, Alicia Cueto y María José Santos.

La programación se completará con la mesa 'Pioneras en un mundo de hombres', con la directora de orquesta y compositora Silvia Olivero, la piloto de helicóptero Irene Rivera y Mari Carmen Navas, vicepresidenta de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.

La asistencia al IV Foro Mujeres que Cambian el Mundo es gratuita, con inscripción previa. La iniciativa refuerza el compromiso de la Diputación de Málaga con la igualdad de oportunidades, la visibilidad del talento femenino y la generación de referentes para mujeres y niñas de la provincia, especialmente en los municipios más pequeños, donde la institución provincial trabaja para acercar recursos, oportunidades y espacios de participación.