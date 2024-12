La Diputación de Málaga apoyará con un millón de euros a pymes y autónomos de los municipios afectados por las DANA

MÁLAGA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado este viernes una nueva línea de ayudas dotada con un millón de euros destinada a las pequeñas y medianas empresas y autónomos de los municipios afectados por las DANA que azotaron la provincia.

Salado ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "contribuir a la reactivación de los negocios y acelerar la vuelta a la normalidad lo antes posible" y ha añadido que esa cantidad puede ser ampliada en caso necesario para llegar "al máximo número debe beneficiarios posible".

El presidente ha destacado "el compromiso y la celeridad" de la institución a la hora de poner en marcha ayudas económicas que palien los daños provocados por los temporales y ha subrayado que, una vez más, la Diputación es "la administración más ágil y más cercana".

Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, se destinarán a gastos de inversión y se repartirán equitativamente en función de las solicitudes aprobadas con un máximo de 20.000 euros cada una. Las bases se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia (Bopma) y a continuación se aprobará la convocatoria para que los afectados puedan comenzar a solicitar las ayudas.

AYUDAS A FAMILIAS Y A MUNICIPIOS

Salado ha recordado que la Diputación ya aprobó en el pleno del 20 de noviembre una modificación presupuestaria para destinar otro millón de euros para ayudas directas a las familias por las graves inundaciones que sufrió la provincia los días 29 y 30 de octubre y el 13 de noviembre.

En este caso, se estableció un importe máximo de 10.000 euros por familia para cubrir necesidades básicas, suministros y alquileres o para mobiliario, reparaciones y obras de la vivienda habitual; si bien esta cantidad es susceptible de aumentarse si es necesario junto a otras administraciones.

La institución también se ha comprometido a contribuir económicamente con los municipios para restaurar las infraestructuras dañadas en consonancia con las ayudas que concedan también el Gobierno central y la Junta de Andalucía. De este modo, el primer Plan de Asistencia Económica Municipal de 2025 se dedicará a la reparación de esas infraestructuras.

Salado ha incidido en la "labor encomiable" de los alcaldes de los ayuntamientos afectados, que "han trabajado sin descanso para que sus municipios y sus vecinos puedan ir recobrando la normalidad".

CARRETERAS Y BOMBEROS

Carreteras y bomberos A todo esto se suman los 3,3 millones de euros que ha dedicado la Diputación para la reparación de las carreteras provinciales que resultaron afectadas. De este modo, ya se han terminado las obras de emergencia en 22 carreteras del Valle del Guadalhorce y la Axarquía (primera dana), trabajos en los que se han invertido 2,3 millones de euros, y se están ultimando las actuaciones en 29 vías de la Axarquía y la Serranía de Ronda (segunda dana), a las que se han destinado 985.000 euros.

El presidente también ha recordado el trabajo de los bomberos del Consorcio Provincial (CPB), que actuaron desde el primer día sin interrupción tanto en la provincia de Málaga como en Valencia. Para ello, se activó un dispositivo de emergencias "sin precedentes", en coordinación con otros organismos, y se reforzaron trece parques del Consorcio.

En la provincia se realizaron más de 150 intervenciones, la mayoría relacionadas con inundaciones en zonas bajas y sótanos de viviendas, y se realizaron tareas de rescate de personas, de achique, de drenaje y de limpieza de calles, caminos y carreteras.

Del mismo modo, la Diputación prestó colaboración en el Aeropuerto de Málaga para asegurar el traslado de viajeros hacia distintos puntos de la provincia, dado que los servicios de transporte se encontraban interrumpidos, y participó en actividades.

Así, se dedicaron las aportaciones obtenidas por las entradas solidarias del Red Friday de La Térmica a las familias afectadas y se gestionó la recaudación de un partido de baloncesto del Unicaja de la Basketball Champions League, cantidad que la Fundación Unicaja se comprometió a igualar. Y se habilitaron almacenes estratégicos en Málaga, Rincón de la Victoria y Pizarra para coordinar la recogida y traslado de ayuda a los damnificados, tanto en Málaga como en Valencia.

EL PSOE RETIRA SU MOCIÓN

Cabe señalar que el grupo provincial del PSOE ha retirado la moción que este viernes ha presentado al respecto de las ayudas a los municipios afectados por la DANA durante el pleno extraordinario que ha sido convocado precisamente a instancia de los socialistas.

Así, el diputado del PSOE José Bernal y sus compañeros del grupo provincial han visto satisfecha su petición de que los portavoces de los distitintos grupos puedan participar en la configuración del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) extraordinario ya anunciado por Salado por valor de un millón de euros y destinado a ayudar a afectados por la DANA.

"Estamos comprometidos todos. Me he reunido con los alcaldes y alcaldesas y les hemos dicho que vamos a estar ahí y llegaremos hasta lo que presupuestariamente podamos. Otra cosa no podremos hacer. Así que espero que las ayudas sigan llegando de la Junta, que sigan llegando del Gobierno, que a fecha de hoy todavía no hay una ninguna, y nuestro compromiso de que cuando llegue el 2025, con la tramitación administrativa más rápida que podamos, podamos transferir los fondos a los ayuntamientos para pagar gastos corrientes, evidentemente, pues son facturas que se quedan ahí, y para reponer la infraestructura prioritaria de servicios básicos que se hayan visto destrozados por la DANA", ha dicho Salado.