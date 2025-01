La Diputación de Málaga sella el apoyo a la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías, que se celebrará en Roma

MÁLAGA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha participado en una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano, hasta donde se ha desplazado una representación de los organizadores y entidades colaboradoras de la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías, que se celebrará en Roma el próximo 17 de mayo.

En ese encuentro han tenido la oportunidad de hablar sobre este y otros asuntos, como los valores de la sociedad actual, la familia, la natalidad o el carácter de los andaluces, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Así, en este contexto, se le ha invitado a conocer Andalucía, la provincia de Málaga y su Semana Santa, y se le ha informado de las importantes obras que se están acometiendo para terminar la construcción del tejado de la Catedral de Málaga.

En la comitiva han participado entre otros, y además del presidente de la Diputación, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; las consejeras de la Junta de Andalucía Carolina España y Patricia del Pozo; el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Jesús Pimentel; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y Gloria Ruiz, en representación de la Fundación Cajasol.

A continuación, todos ellos han firmado un acuerdo de intenciones, en presencia de monseñor Rino Fisichella, delegado del Papa para la organización del Jubileo, para colaborar con el Jubileo 2025 y, en concreto, con la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías, donde serán procesionadas, como imágenes principales, María Santísima de la Esperanza (Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga) y el Santísimo Cristo de la Expiración (Hermandad del Cachorro de Sevilla).

La elección de estas imágenes se basa en su significado devocional, artístico y teológico, y han sido escogidas entre un elevado número de corporaciones nacionales e internacionales para representar a todas las cofradías que existen en el mundo.

Fisichella ha indicado que este será un evento único para Roma y para Andalucía, especialmente para Málaga y Sevilla, y los presentes han coincidido en señalar que el mundo entero estará pendiente de este acontecimiento histórico.

La Gran Procesión comenzará en la plaza del Coliseo y finalizará en el Circo Massimo, tras pasar por via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo y via dell'Ara Massimo di Ercole. En la jornada de este pasado martes, la delegación andaluza mantuvo un encuentro con la embajada de España en la Santa Sede, Isabel Celáa.