Diputación de Málaga sigue la mejora del entorno del pantano de La Viñuela con 619.000 euros para el área recreativa

La Diputación continúa la mejora del entorno del pantano de La Viñuela con una inversión de 619.000 euros en el área recreativa de Las Mayoralas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga financia con 619.000 euros la renovación del área recreativa Las Mayoralas, situada en el término municipal de Periana, en el entorno del embalse de La Viñuela. El proyecto contempla cambiar el mobiliario de la de la zona de pícnic, construir un edificio de aseos e instalar un parque infantil.

Así lo ha dado a conocer la institución provincial en un comunicado, en el que detalla que esta actuación se suma a las mejoras realizadas en la otra área recreativa del pantano, que concluyeron en mayo de este año con una inversión de la Diputación de un millón de euros.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que para la ejecución de las obras en Las Mayoralas se transferirá un total de 619.855,17 euros al Ayuntamiento de Periana, que será el que licite las obras, que contarán con un plazo de ejecución de tres meses.

Salado ha destacado que es una iniciativa que se enmarca en la apuesta de la institución provincial por potenciar el desarrollo del interior de la provincia a través del cuidado del patrimonio natural y del fomento del turismo y de actividades de ocio en la naturaleza.

"En esta línea se enmarca la adecuación del entorno del pantano de La Viñuela, que se ha consolidado como un foco de atracción turística y un reclamo fundamental para el desarrollo de actividades de esparcimiento y recreo en la comarca de la Axarquía", ha añadido.

Francisco Salado ha recordado que la Diputación realizó como primera actuación la reforestación de los alrededores del embalse con la plantación de 41.000 árboles y arbustos en unas 33 hectáreas del término municipal de Periana y en otras 19 hectáreas pertenecientes al término municipal de La Viñuela. Todo ello se completó con una labor de limpieza del entorno y trabajos de poda y realce de árboles ya existentes en algunas zonas.

Posteriormente, se procedió a la mejora del área recreativa de La Viñuela, renovando completamente su aspecto con la instalación de nuevas mesas, bancos y farolas, la ampliación de zonas verdes, la reforma de la zona de recepción de visitantes y la sustitución del mobiliario del parque infantil y del parque canino.

MEJORAS EN LAS MAYORALAS

Y ahora se renovará el área recreativa de Las Mayoralas. El proyecto de reacondicionamiento y puesta en valor de este espacio de ocio, redactado por Turismo y Planificación Costa del Sol, incluye diferentes actuaciones.

En las áreas de pícnic se contempla la sustitución de los módulos de mesas y bancos existentes por otros nuevos, así como de las farolas; la colocación de mobiliario urbano y señalización indicativa; y la regeneración de zonas verdes y plantación de arbustos mediterráneos.

En la zona de servicios comunes se construirá un edificio de una planta destinado a aseos y se instalarán varias fuentes. También se dispondrá de un depósito estanco e impermeable enterrado, de 25.000 litros de capacidad, para recoger las aguas residuales generadas.

Además, está prevista la rehabilitación del área de la cola del embalse con la instalación de distintos juegos conformando un parque infantil.