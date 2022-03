La Diputación de Málaga se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer con diversas actividades

MÁLAGA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y la Diputación de Málaga se suma un año más a la celebración con un programa de actividades que incluye una exposición fotográfica, talleres y teatro en la provincia, y la celebración de los actos de Reconocidas.

Así lo ha dado a conocer este martes la diputada de Igualdad, Lourdes Piña, que ha explicado que la exposición 'Mujeres del mundo', del fotógrafo Luis Monje Arenas, se inaugurará en el espacio expositivo de calle Pacífico este viernes, 4 de marzo, coincidiendo con la lectura del manifiesto institucional consensuado por todas las diputaciones andaluzas y cuyo lema de este año es 'No me puedo creer que aun no sepas que la igualdad también comienza en ti'.

Además, todos los ayuntamientos que lo deseen pueden solicitar que se celebren en sus municipios talleres de crecimiento personal para mujeres, teatro sobre corresponsabilidad y micromachismos, y funciones teatrales sobre igualdad de género.

En concreto, ya han recibido solicitudes de 13 municipios (Alameda, Algatocín, Álora, Alozaina, Archez, Benalauría, Casarabonela, Casares, Cortes de la Frontera, Humilladero, Jubrique, Tolox y Totalán), y el plazo de presentación de solicitudes sigue abierto hasta el 8 de marzo. Las actividades se celebrarán durante todo el mes.

En cuanto a la Gala Reconocidas, la diputada ha recordado que saldrá este año del auditorio Edgar Neville, donde se viene desarrollando desde su creación en 2012, para celebrar tres actos en las distintas comarcas, el primero de ellos el 14 de marzo en Nerja. Cada acto estará amenizado por una artista o grupo femenino del municipio anfitrión.

Este año, la Diputación ha recibido 40 candidaturas presentadas por ayuntamientos, entidades sociales, asociaciones de mujeres y federaciones de la provincia, la Universidad de Málaga y las distintas delegaciones de la Diputación.

El plazo de presentación finalizó el 17 de febrero y mañana miércoles, 2 de marzo, se reúne el jurado para seleccionar a un máximo de veinte Reconocidas.

El jurado estará formado por la diputada de Igualdad, la directora técnica de la Delegación de Igualdad, una persona representante de cada uno de los grupos políticos integrantes de la Diputación, la vicepresidenta del Consejo Provincial de la Mujer y una técnica de la Delegación de Igualdad que actuará como secretaria con voz y sin voto.

Reconocidas distingue el trabajo de mujeres malagueñas representantes del tejido productivo, el ámbito social, deportivo, de la investigación, solidario o de la cultura que por su trayectoria han contribuido a dar visibilidad a las mujeres en la provincia, así como a entidades sociales, asociaciones, federaciones y empresas que han incorporado el compromiso de impulsar la igualdad de género en la provincia y, en especial, en municipios de menos de 20.000 habitantes.