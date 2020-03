Director del PTA dice que la mayoría de empresas del parque optan por teletrabajo tras estado de alerta por coronavirus

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, Felipe Romera, ha asegurado que la mayoría de las empresas de la tecnópolis han optado por el teletrabajo ante la crisis sanitaria del coronavirus y tras el decreto del Gobierno, y ha considerado que estamos ante "una nueva forma de trabajar", cuya eficiencia "se va a poner de manifiesto".

Romera ha indicado en declaraciones a Europa Press que la situación en el parque este lunes "es normal, es decir, que todas las empresas están trabajando pero con distintos tipos de actividad", incidiendo en que "la mayoría de las empresas grandes están en el sistema de teletrabajo, una de las formas más relevantes, no sólo ahora por el coronavirus sino en el futuro".

"La impresión que tengo es que estarían trabajando en el parque un 30 o 40 por ciento del personal de las empresas, pero irá evolucionando en los próximos días, porque se están viendo nuevas formas de instaurar el teletrabajo", ha señalado, indicando que se ha reducido de forma "muy importante" la actividad presencial en el PTA, que reunía en 2018 a unos 20.000 trabajadores en 646 empresas.

Así, ha considerado que "se está procediendo a una nueva forma de trabajar y creo que las empresas están viendo que quizás esto del teletrabajo es una forma muy eficiente, cosa que antes al no tener necesidad vemos que no se había impuesto". "Nos vamos a llevar sorpresas interesantes en este sentido", ha dicho el director general del PTA.

Romera ha explicado que cada empresa está viendo cómo se acomoda a la nueva realidad, apuntando que hay muchas "que ya tienen toda la plantilla en teletrabajo y otras a lo mejor no van a poder", al ser de tipo industrial y de producción "donde es más complicado", aunque la parte de oficinas sí están ya trabajando desde casa, lo que no significa que no estén trabajando.

Sobre si teme cierres de empresas, ha indicado que por el momento por esta crisis sanitaria no le consta ninguno, aunque ha dicho que "a lo largo del tiempo entran y sale empresas". No obstante, ha señalado que las empresas del PTA "son muy flexibles" en cuanto a la posibilidad del teletrabajo, porque muchas se basan en temas de digitalización.

"Cierres por el hecho de esta situación o por el estado de alarma no detecto nada, porque por la tipología de empresas no les afectaría a muchas de ellas", ha indicado, aunque ha apuntado que "eso no significa que no ocurra y otra cosa es que a lo largo del tiempo baje la actividad de negocio".