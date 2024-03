Dos investigadoras malagueñas reciben una beca de la Fundación la Caixa para proyectos en Madrid y Barcelona

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación la Caixa ha otorgado 105 nuevas becas de doctorado y posdoctorado a varios investigadores para que realicen sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal, entre los que se encuentran dos investigadoras malagueñas que harán sus proyectos en centros "punteros" de Madrid y Barcelona.

Así lo ha manifestado la Fundación en un comunicado este miércoles en el que ha destacado que del total de becas concedidas, 65 corresponden al programa de doctorado Inphinit y las 40 restantes al programa de posdoctorado Junior Leader. Estas becas "persiguen el doble objetivo de retener y atraer el talento para impulsar la investigación de excelencia en estos países".

Las dos investigadores malagueñas son Marta Domínguez Jiménez y Paula Mayorga Burrezo. En el caso de Jiménez, ella cursa, gracias a su beca Inphinit, un doctorado en Análisis Económico en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi). Nacida en Málaga, es graduada en Economía por la University of Oxford y máster en Economía por el Collège d'Europe de Brujas (Bélgica).

Ha trabajado como analista en CitiGroup Londres, donde se dedicó a la estructuración de productos de renta fija y el desarrollo de estrategias de inversión cuantitativa sistemática, y como analista de investigación en Bruegel, donde su investigación se centró en la política monetaria, los sistemas financieros y el comercio internacional y los flujos de capital. Es coautora de '¿Quién hablará en europeo? El desafío de construir una unión política sin lengua común (Who will speak European? The challenge of building a political union without a common language)'.

Paula Mayorga Burrezo cursa un postdoctorado en Química Aplicada en el Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). También nacida en Málaga, es graduada en Química, y máster y doctora en Química Avanzada y Química de Materiales por la Universidad de Málaga. Tras su etapa académica, se incorporó al ICMAB-CSIC, donde "profundizó su experiencia" en el desarrollo de plataformas multifuncionales de base orgánica que involucran radicales orgánicos estables para aplicaciones (espin) electrónicas.

Posteriormente, ha investigado el impacto de las propiedades quirales en radicales orgánicos para propiedades de transporte, y se trasladó a la República Checa, donde centró su interés científico en los materiales inorgánicos aplicados. En particular, contribuyó al desarrollo de microrobots fotoactivos con dirección magnética para retos medioambientales y biomédicos. Actualmente, trabaja gracias a una beca Junior Leader en una investigación sobre el uso de nanozimas fotocatalíticas quirales para aplicaciones biomédicas.

SALARIOS "COMPETITIVOS"

Estas becas les ofrecen salarios "competitivos" y formación transversal". En el caso de las de doctorado, "se refuerzan cuestiones como la comunicación científica, el bienestar emocional del investigador, el liderazgo y las oportunidades de financiación", ha señalado la Fundación, quien ha agregado que en las becas de posdoctorado, "se potencia la carrera científica independiente como opción de futuro profesional y se fomenta la innovación y el liderazgo".

De los 105 becarios seleccionados en esta edición, 49 son españoles y 56 son extranjeros, procedentes de 21 países. De entre los extranjeros, Italia es el país con mayor número de becarios, 16. La siguen Portugal, con nueve, Alemania con seis, y Estados Unidos con cuatro.

Las becas otorgadas se han distribuido en más de 60 centros de investigación y universidades de España y Portugal. En cuanto a las especialidades, la física teórica y matemática encabeza la lista, con nueve becarios. La siguen las ciencias medioambientales, la ciencia y tecnología de los materiales, y la ingeniería y tecnología biomédica, con siete becarios cada una, según ha concluido la Fundación.