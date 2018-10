Edil de Sostenibilidad pide a Málaga Ahora no alamar y niega que suelo de Repsol esté altamente contaminado

Publicado 15/02/2018 15:31:08 CET

MÁLAGA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, ha rechazado este jueves las críticas del grupo municipal de Málaga Ahora en relación con la alta contaminación de los antiguos terrenos de Repsol y ha incidido en que "el suelo en ningún momento está altamente contaminado, no lo dice en ninguno de los informes".

Así, tras negar las acusaciones de Málaga Ahora, ha dejado claro que este proyecto seguirá adelante "cumpliendo todos los requisitos medioambientales correspondientes", ha asegurado, precisando que "antes de poner cualquier ladrillo o metro cuadrado de tierra tenemos que tener todos estos condicionantes y un informe donde estos suelos sean aptos para realizar las obras que queremos hacer".

Asimismo, sobre las críticas de que se está regando con agua contaminada, Jiménez ha aclarado que "nos choca que se alarmarme con esto", dejando claro que eso es "rotundamente falso".

En este sentido, ha recordado que el grupo de Málaga Ahora ha tenido acceso a la vista de un expediente, "puesto que creemos en la transparencia", y ha agregado que "han podido ver todo el expediente, han podido ver como hay análisis de las agua que se están utilizando para regar y son aptas para el riesgo".

"No entendemos el difundir un mensaje falso y alarmista", ha advertido el edil de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga.

En relación con las catas que está llevando el Ayuntamiento, Jiménez ha aclarado que el informe de la Sareb "lo que encontró son seis puntos, de todos los metros cuadrados del suelos de Repsol, donde había concentración de hidrocarburos por encima de los niveles permitidos".

Así, ha añadido que lo que estamos viendo es en esos seis puntos es "qué superficie abarca para después hacer un proceso voluntario de recuperación del suelo". "El suelo en ningún momento está altamente contaminado, no lo dice en ninguno de los informes".

Es más, ha continuado el concejal, "el propio catedrático contratado por Málaga Ahora no lo dice en ningún momento y no habla de alarmismo ni alta contaminación". De igual modo, ha agregado que si el suelo estuviese tan altamente contaminado como dice Málaga Ahora "la fitorremediación, poner un bosque no es solución para poder descontaminar".

"Que dejen de alarmar, de generar falsas expectativas, los seis puntos con presencia de contaminantes están a cuatro metros, no hay riesgo para la población puesto que sólo habría en el caso de que fuese la contaminación de las zonas superficiales, pero no a tres y cuatro metros", ha explicado.

En este punto, Jiménez ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con experiencia de haber descontaminado los suelos del Parque de Huelin, "un suelo que estaba contaminado, que no ha tenido un proceso de licencia como ha tenido Repsol, avalado por la Junta, y que actualmente hay un centro de salud".

Por tanto, ha dicho, "se ha permitido instalar un centro de salud en un suelo que estuvo contaminado, que es el requisito más duro; por qué no se puede hacer un parque, una zona de equipamiento o edificios residenciales en Repsol y que ya fueron limpiados en el año 2000", se ha preguntado.

Por otro lado, ha criticado "la estrategia" de Málaga Ahora, que "lo único que busca es de alguna manera alarmar para intentar llegar a su estrategia que es conseguir un bosque urbano" del que ha defendido que "estamos de acuerdo, pero eso no quita que pueda ser compatible con esos usos residenciales, comerciales y de vivienda de VPO, que tan importante son en la ciudad y que otras administraciones no cumplen".

Ha negado que la contaminación afecte a cimentaciones de los futuros edificios. "No tiene mucho sentido, es poco riguroso, muy alarmista y por tanto negar todos los comentarios de Málaga Ahora", ha concluido.