Empresarios chinos de Andalucía, "prudentes" ante apertura al público de negocios: "Ahora no es el momento"

MÁLAGA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Empresarios Chinos de Andalucía, Leticia Chen, se ha mostrado este martes cauta sobre la apertura al público de negocios de sus compatriotas y ha considerado que están siendo "prudentes", especialmente las empresas de mayor tamaño, que han optado por no abrir aún.

Así, ha puntualizado, en declaraciones a Europa Press, que hay tiendas de barrio, sobre todo de alimentación y otros productos, que sí están abriendo sus puertas, en su mayoría de no más de cien metros cuadrados y contando con medidas de seguridad como mamparas, guantes y mascarillas. El resto, las más grandes, no están abriendo. "He hablado con muchos comerciantes y me han contado que todavía son muy prudentes, no quieren abrir sus tiendas hasta que esto no acabe de reducirse", ha sostenido Chen.

"Sabemos cómo ha sido en China y va a la baja pero todavía no creemos que es prudente abrir, de hecho muchas empresas de restauración sí están cambiando el chip para abrir pero no de cara al público sino con la venta a domicilio", ha explicado la empresaria.

En este sentido, ha indicado que los restaurantes chinos tienen la mayoría asumido que va a ser así, comida a domicilio, "y todos necesitan el sueldo para vivir". "Además ellos prefieren contratar la mitad de la plantilla chinos y la otra mitad extranjeros, en este caso españoles pero si dejan mucho tiempo sin abrir se van y no quieren que sea un caos por lo que el cocinero seguirá cocinando y los camareros se tendrán que dedicar al reparto", ha expuesto.

La gran mayoría de empresarios chinos que cuentan con instalaciones grandes han pedido los créditos ICO del Gobierno de España pero en el caso de los pequeños "ellos entre familias se ayudan".

Respecto a si cree que habrá rechazo por parte de ciudadanos a la compra en negocios regentados por chinos tras el cierre inicial por la pandemia del COVID-19, Chen ha indicado que "no tiene por qué". "Los chinos son los primeros que cierran pero también que abren; el chino es muy sensible y cuando ve que la cosa va a peor y que debería cerrar es el primero que lo hace pero también abre el primero y ahora la mayoría de establecimientos chinos no están abriendo porque no es el momento", ha sostenido.

Chen ha aludido a que esto forma parte de la cultura china: "Ellos esperan el momento preciso, adecuado y ahora no es el momento porque no consideramos que esté la situación controlada; se ha reducido pero sigue habiendo nuevos afectados". En este sentido, ha incidido en la necesidad de hacer test masivos a la población para detectar a los asintomáticos y conocer quiénes han pasado la enfermedad.

"Sí tenemos mucho miedo de repunte porque mucho portador asintomático y ellos piensan que no tienen pero si tienen y se van a hacer la compra, a pasear. Mientras no hagan test a todos los ciudadanos no estaremos tranquilos", ha dicho Leticia Chen, al tiempo que ha añadido que si el Gobierno central no los hace "aconsejo que cada uno lo haga por su cuenta para saber si es o no portador; es una responsabilidad de cada uno si lo tiene, aislarse".

ALQUILERES

Respecto a los alquileres de los locales y la petición que hizo en su día de que se rebajaran, la presidenta de los empresarios chinos ha señalado que muchas empresas tienen una superficie "muy grande y alquileres muy altos". "Hay que negociar con los propietarios y a muchos se les ha pedido no que quite el alquiler pero sí que lo reduzca el 50 por ciento hasta final de año, alguno ha perdonado pero normalmente el propietario del local no colabora", ha manifestado.

A su juicio, "si el propietario no colabora es insostenible: pagar trabajadores, no tener abierto el negocio al público, sólo tener envío a domicilio y tiene que pagar esa carga importante", ha dicho en relación con los alquileres.

"Yo creo que en el fondo del pensamiento de muchos españoles piensan que los chinos tienen dinero pero no es real. Tienen ahorros. Ahora está difícil para todo el mundo. Para chinos y españoles estamos igual. Se ha cortado la fuente de ingresos", ha recalcado, y ha puesto como ejemplo que en China "los propietarios no cobran el alquiler y la Seguridad Social la paga el Gobierno y si ve que no puede, le da préstamos".

Chen ha señalado que en estos momentos que "todo el mundo compra en China", los países necesitan gente que le ayude "para comprar rápido y bien". En este sentido, ha señalado que está asesorando a gobiernos de otros países, no de España, en la compra de EPI, mascarillas, termómetros, infrarrojos, ventiladores, etcétera.

"Nosotros somos un filtro para ir a comprar a China. Elegimos buen fabricante, si pasa cualquier cosa o discrepancia que tiene que denunciar a esa gente nosotros tenemos más poder para ganar el juicio", ha finalizado la presidenta de los empresarios chinos de Andalucía.