Endesa aplica blockchain para mejorar la gestión de clientes vulnerables y evitarles cortes de luz por impagos

MÁLAGA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa desarrolla un proyecto de I+D+i en el que aplica la tecnología blockchain para mejorar la automatización de la gestión de los clientes vulnerables en coordinación con los Ayuntamientos y, de esta forma, evitarles cortes de suministro eléctrico por impago.

Este proyecto, denominado CONFÍA y financiado por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), cuenta con la colaboración de un grupo de investigación de la Universidad de Málaga (UMA) y Ayesa e Izertis, empresas punteras a nivel internacional en blockchain, según ha informado CTA en un comunicado.

La tecnología blockchain consiste en una base de datos distribuida y segura, gracias al cifrado, que se puede aplicar a todo tipo de transacciones, protegiendo su seguridad y privacidad y garantizando una información en tiempo real a los diferentes actores implicados.

En concreto, CONFÍA cuenta con la tecnología blockchain para agilizar la gestión de los clientes vulnerables por parte de los Ayuntamientos, así como para conectar mejor y facilitar la misma información en tiempo real a todos los agentes implicados --comercializadoras, comunidades autónomas, ayuntamientos, servicios sociales, intervención y CNMC--.

Todo ello, ha explicado, permitirá gestionar mejor los impagos asociados a los clientes más vulnerables para agilizar las ayudas disponibles que contempla la legislación vigente y evitar los cortes de suministro.

En la actualidad, la gestión de los consumidores que no pueden hacer frente al pago de la factura eléctrica es un proceso descentralizado y no automatizado, "por lo que su gestión es muy lenta e ineficiente", han apuntado desde CTA, destacando la imposibilidad de centralizar el sistema debido a que "la información que se maneja es extremadamente sensible y no hay ninguna parte del proceso que sea propietaria de la información completa".

Sin embargo, la tecnología blockchain, empleada por Endesa, permitirá mantener la información descentralizada, garantizar la confidencialidad y seguridad de la información e incrementar la eficiencia de todo el proceso gracias a su automatización, permitiendo además la incorporación al sistema de nuevos actores.

Según el informe de 'Pobreza Energética en España' elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), un total de 6,8 millones de personas, equivalente al 15 por ciento de la población de España, estarían sufriendo condiciones asociadas a la pobreza energética, es decir, con temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos.

En este sentido, los clientes más vulnerables son aquellos que, teniendo o no adjudicada una ayuda por bono social, dejan facturas impagadas con el consiguiente aviso de corte de suministro por falta de recursos. Los servicios sociales de los Ayuntamientos son quienes se encargan de ayudar y atender a estos clientes para evitar el corte de suministro, pero el flujo de información y de procesos entre los diferentes actores implicados no siempre es lo suficientemente ágil, ha lamentado.

Por ello, el sistema desarrollado por el proyecto CONFÍA permitirá tener toda la información de los diferentes agentes implicados (comercializadoras, comunidades autónomas, ayuntamientos, servicios sociales, intervención y CNMC), todo ello "con una gran seguridad, trazabilidad, inmutable, confiable y acorde a las leyes GDPR y al derecho al olvido".

ENDESA

El proyecto CONFÍA se enmarca dentro del compromiso de Endesa para la introducción de nuevas tecnologías que mejoren el servicio de sus clientes, al tiempo que refuerza la protección de Endesa para los clientes vulnerables.

Desde el año 2014, la compañía ha firmado diferentes convenios con administraciones locales o autonómicas y entidades del tercer sector para evitar cortes de suministro a usuarios con situación de vulnerabilidad económica que estén certificados por los servicios sociales, mientras se tramitan ayudas de urgencia para afrontar el pago de las facturas de luz o gas de esos usuarios desde la administración pública.

En la actualidad, Endesa tiene en vigor más de 270 acuerdos, seis de ellos con comunidades autónomas y cinco con federaciones de municipios; el resto, con ayuntamientos y asociaciones. Gracias a todos estos convenios, ya tiene cubierta la posibilidad de dar protección al cien por cien de sus clientes más vulnerables.