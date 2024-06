Equipo de gobierno defiende "un plan ambicioso" en materia de vivienda en Málaga y oposición pide "medidas contundentes"

El debate en el Pleno se produce a dos días de la movilización del 29J con el lema 'Málaga para vivir, no para sobrevivir'



La vivienda y el modelo turístico ha centrado gran parte del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, donde el equipo de gobierno ha defendido un "plan ambicioso" en materia de vivienda y la oposición, sobre todo PSOE y Con Málaga, han criticado la gestión del PP y han pedido medidas "contundentes". Vox, por su parte, ha lamentado que tanto 'populares' como socialistas se dediquen a "echarse en cara los incumplimientos".

Hasta tres mociones urgentes, de PP, PSOE y Con Málaga, se han debatido, aunque solo ha salido adelante la moción 'popular' --con 17 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones--, en las que se insta a las administraciones, en el marco de sus competencias, a, entre otros, generar vivienda en alquiler a precios asequible e incrementar penas para quienes promuevan la okupación.

Por su parte, no han salido adelante las mociones de PSOE y Con Málaga en las que, entre otros, pedían recocer "el grave problema" habitacional que vive Málaga o declarar Málaga zona tensionada en materia de vivienda y libre de pisos turísticos.

Así, el concejal delegado de Vivienda, Francisco Pomares, ha defendido la gestión en materia de vivienda del equipo de gobierno y ha incidido en que la moción 'popular' propone medias "muy concretas que vienen a generar y a mejorar la posibilidad del alquiler, de fomento del alquiler, como ya está haciendo Málaga; agilización de procesos, poner en marcha todo el suelo disponible, medidas que tienen que ver con incentivos y medidas también para proteger a los que todavía ponen su vivienda en alquiler", ha detallado.

En su intervención, Pomares ha insistido en hablar "de vivienda, que es lo que la gente ha venido a escuchar" y ha dicho que "Málaga tiene un plan" de vivienda, que es el "más ambicioso de su historia para construir de aquí a 2027 8.900 viviendas que necesitan los malagueños y las malagueñas para vivir".

"Ustedes han asistido aquí a dos oportunidades, dos debates distintos, el de la prohibición, el de la persecución y el de la ruina; y el de la vivienda, el trabajo, la libertad y el éxito de Málaga", ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en que la vivienda es el "principal problema" que tiene la ciudad y "se ha ido agravando con el paso de los años", lamentado, entre otros, "la falta de regulación en materia de vivienda turística y una inexistente gestión en materia de vivienda pública".

"¿A quién le van a echar la culpa los señores del PP? A todo el mundo, menos asumir una responsabilidad", ha advertido. Por ello, ha lamentado que "no se ha actuado" y ha avisado de los "dramas sociales que sufren la inmensa mayoría de los malagueños", que, ha advertido, "es consecuencia de no haber hecho nada".

Ha defendido la gestión del Gobierno central y ha dicho que la Junta y el Ayuntamiento "no está haciendo nada". A De la Torre le ha pedido que "tenga la valentía y escuche a los malagueños y malagueñas y dígale a Moreno que haga algo por Málaga, porque son sus competencias y usted no hace nada tampoco".

Por su parte, la portavoz municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha acusado al regidor de que "no se está enterando, desde hace rato ya" del "problema" de la vivienda en Málaga. "Efectivamente, estamos ante un problema de índole estatal y autonómico, pero donde hay una especificidad malagueña", que, ha continuado, "tiene que ver con el proceso de turistificación, que tiene que ver con no haber abordado la plaga de viviendas turísticas" y "que tiene que ver con un proceso de expulsión de los vecinos y de las vecinas primero del centro de la ciudad y luego de otros barrios".

Morillas ha dicho a De la Torre que "la especificidad malagueña no es una condena bíblica, no es un accidente, no es una cuestión meteorológica, tiene que ver con decisiones políticas que usted ha tomado, tiene que ver con la cara B de ese milagro malagueño del que tanto nos han hablado", ha apostillado.

También Morillas, que ha afeado la iniciativa urgente que ha traído el PP al pleno, ha hablado de situación de "colapso" turístico y ha lamentado que los 'populares' en relación con las vivienda turísticas no han hecho "nada".

MORILLAS A DE LA TORRE: "EL 29J VA A SER EL INICIO DE SU OCASO"

"Ha sido el muñidor de las malas decisiones", ha sostenido Morillas, que ha asegurado que el próximo 29 de junio, cuando tendrá lugar la movilización bajo el lema 'Málaga para vivir, no para sobrevivir', "va a ser el inicio de su ocaso".

De la Torre, tras estas primeras intervenciones y tras las alusiones directas a él, ha tomado brevemente la palabra para asegurar que "esta Junta de Andalucía es la que ha resuelto con un decreto el tema de la vivienda turística", mientras que "la anterior Junta de Andalucía, no". "El decreto nos ha permitido hacer una instrucción que ha dado respuesta al tema", ha señalado.

Por otro lado, continuado con el debate, la concejala de Vox Yolanda Gómez ha señalado que "una vez más asistimos al problema habitacional que hay en Málaga, a la subida de los precios de alquiler, a la subida de los precios de la vivienda, que se han incrementado más de un 30% en la última década, y asistimos, una vez más, a un debate entre PP y PSOE, lamentable, en el que se echan en cara los incumplimientos un partido al otro". "Aquí hay que asumir responsabilidades", ha abundado.

En su intervención ha dicho al PP que con la moción que traen "están equivocando la causa del problema y la solución propuesta"; mientras que "por parte de la izquierda asistimos a una criminalización del sector turístico y le echamos la culpa al turismo de la vivienda".

"Tanto PP como PSOE no han hecho sus deberes", ha agregado y ha criticado también la ley de vivienda estatal: "Hasta que la izquierda no deje de criminalizar al sector turístico y hasta que no derogue esa ley de vivienda que ha promulgado que hace que no haya seguridad jurídica, las cosas no van a cambiar", ha apostillado.

Por otro lado, Pomares tras el primer turno ha preguntado al PSOE, entre otros, "dónde están las viviendas que prometió Sánchez" y a Morillas, por otro lado, le ha dicho que "ni usted, ni los sindicatos de alquiler, ni su Invisible van a mermar los derechos constitucionales que tienen los malagueños".

Al respecto, Morillas ha respondido que "nuestra propuesta es que las administraciones cumplan con su responsabilidad y con la necesidad de garantizar los derechos constitucionales, y el derecho a la vivienda lo es", ha abundado. También ha rechazado las críticas de que se dedican a la "criminalización del turismo" y ha dejado claro que "nosotras amamos nuestra ciudad". Por último, ha pedido a De la Torre que asuma que su "modelo ha tocado techo, que su modelo es obsoleto".

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE ha vuelto a acusar al equipo de gobierno de no "haber hecho nada". "No han hecho nada porque no han querido. Han querido poner una alfombra roja a la especulación y no atender, en este caso, al problema de la vivienda".

"Málaga para vivir y no para sobrevivir, porque llevamos diciéndolo, años", ha continuado, lamentado que el modelo del PP es "el modelo de la especulación y el de no atender a las familias". "Málaga tiene un plan y es que no queden malagueños en nuestra ciudad y que el centro se convierta en un parque temático", ha criticado.