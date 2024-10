Espadas acusa a Moreno de "dar la espalda" a la realidad vecinal: "Es un mal gestor, no está a la altura de Andalucía"

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "dar la espalda" a la realidad de los vecinos, y le ha calificado como "un mal gestor que no está a la altura de Andalucía".

Espadas ha realizado estas declaraciones con motivo de su presencia en un acto celebrado en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, donde ha querido respaldar al secretario general de la Agrupación Local Socialista y portavoz municipal del PSOE, Víctor González, junto al secretario general del PSOE malagueño, Daniel Pérez.

El líder socialista andaluz ha criticado que Juanma Moreno "elude sus responsabilidades" ante los problemas de los vecinos en sus municipios "que son competencia de la Junta", o las "traslada" al Ejecutivo de España o a los propios ayuntamientos. Ha explicado que su compromiso y el de todo el PSOE-A es "interesarse en los municipios andaluces", como en Vélez-Málaga, por cuestiones de importancia que competen a la Junta, por "cómo está la sanidad pública y cómo funcionan sus centros de salud o cuánto tienen que esperar para una cita", y por la situación de la educación, la formación profesional o la lucha contra la sequía y el estado de las infraestructuras en materia de agua.

Espadas ha subrayado que Moreno se demuestra como "un mal gestor" a la cabeza de un Gobierno del PP que "no está ni de lejos a la altura de los problemas de Andalucía" y que está provocando que todos los indicadores socioeconómicos estén "peor que antes o comparativamente con otras comunidades". "Siempre vemos lo mismo: anuncios del Gobierno andaluz y pocas realidades, planes de choque que luego no se traducen en nada, y a Moreno pidiendo en Bruselas más recursos económicos para infraestructuras de agua, pero luego no ejecuta el presupuesto que tiene", ha añadido.

Como responsable regional socialista, Espadas ha exigido a Moreno que "rinda cuentas de sus compromisos con cada uno de los municipios de Andalucía", y ha cuestionado "dónde están los recursos económicos y las medidas incumplidas por la Junta, en Vélez-Málaga y en todas las localidades de la comunidad".