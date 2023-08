Espadas lamenta que los servicios públicos "dan pasos atrás" en Andalucía y cree que "los más llamativos son en sanidad"

MÁLAGA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha alertado este martes de que "los servicios públicos en Andalucía han dado pasos atrás y los más llamativos son en sanidad".

Espadas ha subrayado que "no debemos permitir el desastre de la sanidad pública al que nos lleva el Gobierno de Moreno Bonilla", por lo que ha rechazado el modelo sanitario del PP al considerar "que camina hacia la mediocridad, hacia una sanidad pública de segunda" en Andalucía, según una nota de este partido.

El líder de los socialistas andaluces se ha lamentado de que, mientras, el Gobierno del PP se niega a "asumir responsabilidades de su mala gestión", justo en el momento en que la Junta cuenta "con más recursos económicos en la historia reciente" en esta materia.

Para el líder socialista andaluz, la situación del Hospital Regional de Málaga es un ejemplo palpable de la "mala gestión" de Moreno Bonilla en materia sanitaria.

Espadas ha estado en la Feria de Málaga junto al secretario provincial socialista, Dani Pérez, en la tradicional entrega del Premio al Liderazgo Social del PSOE malagueño, que en su XIV edición ha recaído en la maestra y escritora malagueña Lola Cabrillana por su lucha y compromiso a favor de las mujeres gitanas.

A su juicio, el "problema" de la sanidad pública andaluza está en "gestionar mal" por parte de Moreno Bonilla y su Gobierno "o peor aún, en que no tienen interés en gestionar bien, sólo en intentar demostrar que la sanidad pública para todos y todas no se puede permitir y así le dan más sentido a derivar recursos hacia la privada". Ha dejado claro que "las y los socialistas no lo vamos a permitir, lo vamos a combatir permanentemente" desde el Parlamento y los ayuntamientos.

El líder socialista andaluz ha incidido en que la precariedad en el Hospital Regional de Málaga y los continuos casos de deficiencias en la atención sanitaria convierten a este centro en "referencia en Andalucía de mala gestión de la sanidad pública" por parte de la Junta de Andalucía.

Ha añadido que la Atención Primaria está igualmente en "una situación muy grave" y ha considerado que la sanidad y también la sequía y el agua "son claves en próximos meses" en la actividad política y social en nuestra tierra.

"Los y las socialistas andaluces somos gente que nos preocupa que no todos y todas tengan las mismas oportunidades y en combatirlo cada día", y ha situado a Lola Cabrillana como ejemplo de ese "socialismo en vena" que cree y trabaja por una sociedad más justa.

Desde esta premisa, el responsable regional socialista se ha mostrado convencido de que, pese a "las dificultades", en breve "empezaremos a conformar un gobierno progresista en España, estoy convencido de que se va a conseguir" porque "es lo que quiere la sociedad española".

Ha garantizado que la federación socialista regional, así como las ocho direcciones provinciales, está absolutamente centrada en su trabajo "en la calle" y junto a la ciudadanía para "cambiar las cosas a mejor" en la región y para denunciar y frenar el deterioro de los servicios públicos con el PP al frente de la Junta sobre todo en sanidad.

"A partir de ahí, demostraremos a la gente que estamos aquí para trabajar, estando en la calle con la gente que lo pasa mal y reivindicando y presionando para que mejoren las cosas, porque en Andalucía en los próximos años no pintan que vayan a ir a mejor", ha asegurado.