España asegura que Andalucía será "muy beligerante" contra el impuesto a las eléctricas que "sería letal"

FUENGIROLA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado que serán "muy beligerantes" y estarán "muy pendientes" del impuesto a las eléctricas porque, ha considerado, "sería letal para Andalucía porque hay miles de millones de inversión que las empresas se llevarían a otros territorios donde no esté este impuesto".

En declaraciones a los periodistas en Fuengirola (Málaga), España ha asegurado que desde la Junta de Andalucía "estamos radicalmente en contra y utilizaremos la vía política, la vía judicial para conseguir que no se ponga este impuesto".

Así, ha criticado que en el Gobierno central "están obsesionados con recaudar permanentemente más; no lo entendemos". "Tienen una recaudación récord como consecuencia de que no han deflactado, de que siguen poniendo nuevos impuestos", ha asegurado la consejera.

Ahora, ha dicho, "amenazan con un impuesto a las eléctricas", con el que, ha incidido, "nos estamos jugando miles y miles de empleos, porque si este impuesto al final se hiciera realidad, las empresas inversoras se marcharían de Andalucía, también de España, pero es que Andalucía está llamada a ser un referente de la energía alternativa y del hidrógeno verde".

Por lo tanto, ha esperado en que este impuesto "al final no se lleve a cabo, no se produzca, porque si no desde Andalucía alzaremos la voz; cosa que no ha hecho hasta el momento ningún miembro del PSOE andaluz, con lo que supone de pérdidas de miles de empleos en nuestra tierra".

España ha defendido la política fiscal del Gobierno de Juanma Moreno que "ha conseguido que aquí en Andalucía se pase de ser un infierno fiscal, como era antes, porque éramos una de las comunidades que más impuestos pagaban de toda España, ahora somos la segunda comunidad donde menos impuestos se pagan". Y esto, ha indicado, "porque hemos bajado todos los impuestos".

Al respecto, ha explicado que la Junta ha "bajado el impuesto sobre la renta para las personas que tienen una nómina, para los pensionistas, para los trabajadores, para los autónomos; le hemos quitado el efecto de la inflación a ese impuesto de la renta, cosa que no ha hecho el Gobierno de España"; además de eliminar otros como el de sucesiones y donaciones y bajar el de transmisiones patrimoniales.

"Es decir, al final nos hemos convertido en una tierra muy competitiva, muy atractiva para que los inversores inviertan, porque eso es fundamental. Si hay inversión habrá empresa y si hay empresa hay empleo. Por eso estamos reduciendo día a día la tasa de paro que está en los niveles más bajos desde hace 16 años", ha manifestado España.

Así, ha asegurado que van a "consolidar nuestras bajadas fiscales, que cada año dejan en el bolsillo de los ciudadanos 900 millones de euros", pero además, ha apuntado, "sabemos los problemas que hay de vivienda en Andalucía y en España, por eso hemos querido incrementar las deducciones en el IRPF vinculadas a la vivienda", con la deducción por inversión que se va a elevar hasta el 6% en el IRPF y en el caso del alquiler, será del 15%.

También ha recordado que se van a elevar los límites hasta los 900 euros --antes eran hasta 600 euros--; "siempre tratando de ayudar a todas las personas que se vayan a comprar una vivienda, que vayan a alquilar y que se puedan deducir mayores cantidades en el IRPF".

"Estamos viendo que el Gobierno de España hace todo lo contrario", ha lamentado la consejera andaluza, quien ha asegurado que son "ya hasta 81 subidas de impuestos desde que gobierna Pedro Sánchez".

"El infierno fiscal se ha desplazado desde Andalucía hasta España. La señora ministra de Hacienda, que era la antigua consejera, la señora María Jesús Montero, se ha llevado el infierno fiscal a España, pero claro, lo estamos sufriendo y padeciendo todos los españoles", ha finalizado.