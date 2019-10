Una exposición de arte en Bobadilla Estación reúne el patrimonio de casi medio centenar de hermandades andaluzas

Actualizado 07/10/2019 13:44:47 CET

Presentación de la Exposición de Arte Cofrade de Bobadilla-Estación este fin de semana 12-13 octubre - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bobadilla Estación vuelve a ser el escenario elegido para acoger la V Expo de Arte Cofrade, una muestra organizada por la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Bobadilla en colaboración con la Diputación de Málaga que reunirá el patrimonio artístico de casi medio centenar de hermandades de Andalucía y a la que se esperan 10.000 visitantes.

Tras la acogida de ediciones anteriores, se celebrará en el pabellón municipal este próximo fin de semana de 13.00 a 23.00 horas, según ha informado el diputado de la comarca de Antequera, Juan Álvarez, junto a la presidenta de la ELA de Bobadilla Estación, Diana Ramos, y el secretario de la Hermandad de los Dolores y coordinador de la exposición, Francisco González.

Álvarez ha recordado que se trata de una muestra de patrimonio considerada como la primera exposición de cofradías más importante de Andalucía y, con el paso del tiempo, "se ha convertido en un referente para los amantes del arte cofrade ya que reúne piezas, enseres y exornos que identifican la personalidad y la historia de cada una de las 45 cofradías, asociaciones religiosas e instituciones andaluzas participantes".

Esta edición contará con más de 80 expositores, de los cuales parte está reservada para cofradías e instituciones públicas que deseen promocionar las fiestas religiosas de su municipio, y otra parte es para talleres y artistas que quieran ofrecer sus trabajos artesanales a los visitantes.

Como novedad, esta V Expo Arte Cofrade contará con la participación de siete ayuntamientos de la provincia de Málaga, que promocionarán las festividades de Pasión y Gloria de sus municipios.

Asimismo, Ramos ha destacado que la V Expo Arte Cofrade 2019, es también Feria Cofrade, ya que incluye talleres, artistas y profesionales del gremio quienes, además de exponer sus diseños, bocetos y enseres fin alizados, realizarán, en directo, algunos trabajos artesanales mostrando a los asistentes las técnicas y herramientas que se emplean.

ACTIVIDADES

Por su parte, el coordinador de la exposición, Francisco González, ha recordado que, junto a la feria, a lo largo de los dos días que dura el evento, se realizará un certamen de música en el que participarán 18 bandas de reconocido prestigio andaluz.

Entre ellas, grupos como CC.TT. Cigarreras de Sevilla, CC.TT. Caridad de Vélez-Málaga, B.M. Amantes de la Música de Campillos, A.M . San Elías y San Juan de Alcaudete, A.M. Ntra. Sra. del Mar de Almería* CC.TT Coronación de Campillos, A.M. Ntro. Padre Jesús de La Roda de Andalucía y B.M.Zamarrilla.

Otra novedad será la realización de una misa de campaña, el domingo 13 de octubre, a las 11.00 horas, donde las cofradías participantes tendrán un papel predominante para el desarrollo de esta Eucaristía. Esta misa, estará oficiada por el delegado de hermandades del Obispado de Málaga, Manuel Ángel Santiago. Además, los visitantes podrán ser testigos de una representación de la Vida y Pasión de Jesucristo que correrá a cargo del Paso de Riogordo.