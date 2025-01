El Extra de Navidad de la ONCE deja 200.000 euros en Algarrobo (Málaga)

José Antonio Páez, vendedor de la ONCE desde 2022 - ONCE

MÁLAGA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Extra de Navidad de la ONCE 2025 ha dejado una parte de su fortuna en la localidad malagueña de Algarrobo, con 200.000 euros en premios correspondientes al tercer premio de este sorteo.

José Antonio Páez, vendedor de la ONCE desde 2022, vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno correspondiente al sorteo del tercer premio, ha indicado la ONCE en un comunicado.

Páez no se creía esta primera mañana de 2025 que había dado uno de los premios de este Sorteo de Navidad de la ONCE. "No me lo creo de corazón, pero estoy muy emocionado porque estaba anhelando por dar un premio y estoy muy contento, es maravilloso, no se a quién se lo he dado pero es maravilloso", ha señalado.

Por otro lado, también han tenido suerte en Sevilla con seis millones de euros en premios repartidos entre la capital andaluza y La Puebla de Cazalla. Solo con el primer premio la ONCE ha repartido 31,2 millones de euros entre siete comunidades autónomas. Además de Andalucía, Canarias, Castilla León, Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco.

Mayka Medina, una persona sorda que vende desde hace tres meses en la calle Arroyo, vendió diez cupones premiados con 400.000 euros cada uno repartiendo así cuatro millones de euros a sus vecinos. En esta primera mañana de 2025, Mayka se declara "nerviosa pero super feliz de haber llevado la fortuna a mis clientes".

En La Puebla de Cazalla se han vendido otros cinco cupones premiados con otros 400.000 euros cada uno repartiendo así otros dos millones de euros en el Kiosco Eli, ubicado en la calle Castelar, de la localidad sevillana que es un centro colaborador de la ONCE.

De igual modo, en Sevilla se han vendido otros tres cupones del tercer premio de este Sorteo de Navidad de la ONCE agraciados con 20.000 euros cada uno en la calle Navarra, que ha vendido José María Herrera.

Este primer premio del nuevo año de la ONCE para Andalucía llega apenas unas horas después de haber repartido más de 906.000 euros en premios repartidos entre las provincias de Jaén, Málaga, Sevilla y Cádiz en los sorteos del Día de Nochevieja, entre ellos, un premio dotado con 167.747 euros del Eurojackpot en la avenida de la Barzola de la capital andaluza.

La tercera extracción ha repartido 700.000 euros también en Andalucía. 200.000 euros respectivamente en Granada, Huelva y Algarrobo, 60.000 euros en Sevilla y 20.000 euros en Roquetas de Mar (Almería) y Jerez de la Frontera (Cádiz).