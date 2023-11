La Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga entrega las distinciones a los mejores expedientes de Grado

MÁLAGA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga ha hecho entrega este viernes de los diplomas que destacan la excelencia, el talento y esfuerzo de los estudiantes de Grado que han conseguido los mejores expedientes académicos del curso pasado.

Así los galardonados han sido Manuel Ledesma Rodríguez, en Biología; Sonia Marín Wong, en Bioquímica; Patricia Laura Roza Fernández de Caleya, en Ciencias Ambientales; Francisco Sáez Rivas, en Matemáticas; y Sergio Moreno Ruiz, en Química.

El acto central ha contado, entre otros, con la presencia del director de la Inspección de Servicios de la UMA, Joaquín Quirante; el decano de la Facultad de Ciencias, Antonio Flores; la secretaria académica del centro, M. Ángeles Larrubia; y el Catedrático del Área de Química Inorgánica, Enrique Rodríguez Castellón, encargado este año de impartir la lección magistral,

La celebración de San Alberto Magno --patrón de los estudiosos de las ciencias naturales, químicas y exactas-- se ha desarrollado en el Salón de Grados de un centro de la UMA que próximamente cumplirá su 50 aniversario.

A ese respecto se ha referido el decano de la Facultad, Antonio Flores, a la antigüedad del edificio y a sus problemas de infraestructuras "conocidos por todos"; pero que a la vez no impiden que "desarrollemos una docencia y una investigación de calidad". No obstante, reiteró su apuesta por "una solución definitiva" para la Facultad, que a su juicio no es otra que "la construcción de un nuevo centro", un proyecto que ya está planteado en varias instancias.

Mirando a un futuro cercano, el decano ha deseado que "la celebración del 50 aniversario de la Facultad pueda coincidir, al menos, con la licitación de las obras del nuevo centro", planteado en los terrenos de ampliación del Campus de Teatinos.

Enrique Rodríguez Castellón ha pronunciado la lección magistral 'Química y Transferencia', en la que ha hecho un repaso de su dilatada carrera como investigador; una sólida trayectoria en síntesis química y evaluación de sólidos inorgánicos, destacando en Química de Intercalación y materiales porosos para catálisis, presente en numerosos proyectos europeos y colaboraciones nacionales e internacionales.

Actualmente, el grupo se enfoca en la síntesis de materiales nanoporosos para aplicaciones medioambientales, destacando en la mejora de combustibles y la captura de metales tóxicos. Su impacto se refleja en artículos científicos, patentes y participación en proyectos con un gran respaldo, que ha permitido equipar a su grupo de investigación con técnicas instrumentales avanzadas.