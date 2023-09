La facultad de Educación de Málaga se llena de arte y reflexión con la propuesta 'Relío' de la artista Lau Efron

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (UMA) ha comenzado las actividades culturales del nuevo curso académico con la inauguración de la exposición 'Relío. Megalofobia', de la artista multidisciplinar Lau Efron.

Ubicada en el hall del centro, en el espacio expositivo 'La pecera', la muestra se adentra en el mundo interior de su autora, en un ejercicio en el que simula su fobia a las cosas grandes y se enfrenta a ellas. Una 'megalofobia' que se muestra ante cosas tangibles, como esculturas, edificios o imágenes.

"Todo lo que vais a ver es mi caos interior. Durante el confinamiento tuve tiempo para retomar todas esas cosas que siempre me había interesado hacer y que, por trabajo o por inseguridad, nunca había siquiera intentado. No me decanto por una disciplina artística en concreto, simplemente hago lo que me apetece cuando me apetece y de ahí mi Relío", explica la propia Lau.

La exposición permanecerá en el hall de la facultad de Ciencias de la Educación hasta el próximo 20 de octubre, en los horarios habituales de apertura del centro.

LAU EFRON

Lau Efron es una profesional de la asesoría de Imagen Personal y Corporativa, así como Personal Shopper, cuya pasión por la moda, el diseño y el arte la define. Ha trabajado como estilista y modelo, pero su verdadera pasión radica en transformarse a sí misma como si fuera un lienzo en blanco cada día.

Con una inclinación hacia la creatividad y la sostenibilidad, utiliza principalmente materiales reciclados y encuentra inspiración en la sensibilidad hacia el mundo, el arte 'povera', los metales y el flamenco. Sus referentes incluyen a su madre, a Louise Bourgeois, Alexander McQueen, y el cine francés, y se considera a sí misma como un "alma libre".

Lau es autodidacta y humilde en su búsqueda creativa. Transforma lo cotidiano, lo desechado y lo aparentemente inútil en obras de frescura y densidad que parecen pertenecer a la próxima década. Desde una infancia observadora y tímida, ha evolucionado en una artista transgresora que no puede separar su vida del arte.