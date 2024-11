Fiscal mantiene acusación para la exalcaldesa de Ronda por falsedad en documentos para la boda de la hija de un exedil

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha concluido este martes el juicio a la exalcaldesa de la localidad malagueña de Ronda Teresa Valdenebro, al exconcejal José María Jiménez y a la hija de este por la supuesta falsificación en unos documentos relativos a la boda civil de esta última. El fiscal ha mantenido la acusación para los procesados, aunque rebaja la pena solicitada.

Así, el ministerio fiscal acusaba en su escrito de calificación inicial a los tres procesados de un delito continuado de falsificación de documento público, en concurso medial con un delito de estafa, y solicitaba una pena de seis años de prisión para cada uno de los procesados.

Ahora, en sus conclusiones definitivas, esta acusación elimina la continuidad delictiva y admite la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas, han indicado fuentes consultadas por Europa Press; por lo que rebaja la petición de pena para la exalcaldesa y el exedil a tres años y un día de prisión e inhabilitación para cargo público por tres años, y para la tercera acusada, a dos años cárcel.

Los hechos sucedieron en fechas próxima y anterior al 17 de junio de 2017, cuando tuvo lugar la boda oficiada por la exregidora. Según el escrito de la acusación pública, los acusados, "de común acuerdo", elaboraron "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", documentos "mendaces" incluidos en el expediente, en cuanto que se "manipuló" la fecha de celebración.

Así, para el fiscal, "dicha manipulación tenía como objeto que la hija del edil pudiera disfrutar de un permiso retribuido por matrimonio, ya que debía incorporarse a desarrollar funciones de enfermera en el hospital de Ronda el día 21 de junio de 2017", fecha que se hace constar en el documento correspondiente como día del enlace matrimonial.

La que fuera alcaldesa negó los hechos por los que se le acusa y dio en el juicio la versión mantenida hasta ahora de que no sabía que querían cambiar la fecha y que en el momento de la celebración de la boda no se da cuenta de que la fecha del acta no es la correcta; además de que cuando es consciente del error lo corrige en todos los organismos oficiales. Su defensa ha pedido la absolución.

En esta causa hay otra acusación, en este caso que representa al PP, que acusa a la exregidora y al exedil por un delito de falsedad en documento público y, en el caso de la exalcaldesa, como alternativa plantea un delito de falsedad en documento público por imprudencia grave.

Esta acusación aprecia igual que el fiscal la atenuante de dilaciones indebidas y pide para la exalcaldesa y el que fuera edil dos años prisión, multa e inhabilitación para cargo público por tres años. En cuanto a la alternativa, solicita una condena a multa de cuatro meses a diez euros al día e inhabilitación de cargo público por nueve meses.