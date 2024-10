El Gobierno concede en cinco años en Málaga 89 solicitudes de ayuda por emergencia por valor de casi un millón de euros

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha asegurado que se han concedido en la provincia de Málaga en casi cinco años 89 solicitudes de ayuda por un importe de casi un millón de euros a través del decreto que regula las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

Junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, Barcones ha asegurado que "la seguridad no solo está amenazada por la delincuencia" sino también "por las catástrofes naturales, que se han venido intensificando con el cambio climático, que se han venido agravando, cada vez se repiten más, cada vez tienen mayor virulencia".

En este sentido, ha recordado desde la borrasca Filomena, en enero de 2021, al incendio forestal en septiembre de 2021 en Jubrique, el de junio de 2022 en Pujerra, los incendios forestales en Mijas en 2022, la Dana de septiembre de 2023 y el incendio forestal de noviembre del mismo año en Mijas también, destacando "no solo atender la emergencia, sino, por supuesto, en esa fase de recuperación en la que el Gobierno de España ha estado en la provincia de Málaga".

Asimismo, ha apuntado que la provincia de Málaga en esta última declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil "no ha estado recogida, porque no ha habido por suerte ninguna catástrofe".

Asimismo, se ha reunido con voluntarios de la Red Nacional de Radio de Emergencia (Remer) y ha destacado su "fortaleza" en Málaga y que "el Gobierno de España, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias quiere seguir consolidando ese trabajo e invirtiendo en tener unas infraestructuras y unos medios materiales adecuados para que los colaboradores de la Remer puedan realizar su labor".

Ha anunciado "importantes" inversiones en Málaga porque se van a sustituir cuatro repetidores. Así, ha dicho que "teníamos en estado plenamente operativo con la auditoría el de Sierra de Mijas, Sierra Bermeja y Monte Camorra, y vamos a proceder a la sustitución de Cerro Beas, Monte Victoria y Cerros Santo Pitar y también el de Los Pilones en la Sierra de las Nieves".

El objetivo es "garantizar que tenemos plena cobertura en la totalidad de la provincia de Málaga y que en caso de que sea necesario activar por parte del subdelegado a la Remer vamos a poder prestar ese servicio público que se viene prestando desde hace tantos años", ha asegurado.

Respecto a la Operación Paso del Estrecho, que también se ha abordado en la reunión, ha indicado que en breve se hará un comité estatal que dará cierre a "la mayor operación Paso del Estrecho de la historia, tanto en personas como en vehículos y, sobre todo, en la que no ha habido que destacar ninguna incidencia significativa".

Ha destacado el "orgullo" de gestionar "el mayor tránsito de personas y de vehículos de Europa y de los mayores del mundo y, además, lo hacemos sin que tenga ningún tipo de incidencia, sin que la vida de los ciudadanos de Málaga se vea alterada en ninguno de sus aspectos, ni en la vida de la ciudad, ni a la hora de utilizar el puerto, ni tampoco en todo ese tráfico de mercancías", incidiendo en la colaboración entre instituciones.

Por otro lado, Barcones ha señalado que el próximo programa formativo que comienza en 2025, en el primer semestre "se va a traer a Málaga un curso de la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias, en concreto, de gestión y mando en emergencias como herramientas de gestión en un puesto de mando".

"Nosotros no podemos evitar que haya catástrofes, no podemos evitar que haya incendios, inundaciones, terremotos, todas las catástrofes a las que nos podemos ver sometidos, pero desde luego lo que sí que podemos hacer es mediante nuestro trabajo, nuestra coordinación, minimizar los daños que ellos producen, trabajar en la prevención, en la formación para así poder gestionar mejor todo aquello que no podemos evitar", ha asegurado.