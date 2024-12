El Gobierno espera recibir el proyecto básico para licitar la creación de la desaladora en la Axarquía

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), está a la espera de recibir el proyecto básico de los usuarios de aguas en la zona de la Axarquía, en la provincia de Málaga, para poder licitar la creación de una desaladora en esta comarca.

Así lo ha dado a conocer este jueves el secretario general de Medio Ambiente, Hugo Morán, con motivo de su intervención ante una pregunta oral del grupo socialista en la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados.

Morán ha señalado que Acuamed se ha puesto en contacto "desde el primer momento" con los usuarios para asesorarles en el proceso de la constitución de una Comunidad General de Usuarios, toda vez que no había ninguna configurada. Y una vez constituida, ha añadido que "la Junta de Andalucía tendrá que resolver el mecanismo de concesiones a los usuarios para que una vez que esté resuelto estos usuarios puedan firmar el convenio con Acuamed y Acuamed ponga en marcha ya el procedimiento de licitación de la ejecución del proyecto".

"Nuestro calendario empezará a contar a partir del momento en el que los usuarios puedan hacernos entrega del proyecto básico", ha zanjado al respecto.

En la exposición de la pregunta, la parlamentaria socialista por Málaga María Nieves Ramírez ha dicho que la Axarquía es una comarca que crece en población y en cultivos, pero ha alertado de que "la situación de sequía es especialmente grave", y "hay muchísimas personas que están esperando una respuesta a esta pregunta porque son demasiadas las noticias muchas veces confusas".

Ramírez ha considerado que la Junta de Andalucía "ha dejado morir" el proyecto de una desaladora a cargo de la iniciativa privada en la Axarquía, "a la que el presidente andaluz, Moreno Bonilla, se comprometió en campaña electoral en mayo de 2023". La representante socialista ha acusado a la Junta de "dejarlo ahí" y de utilizar este tema "para confrontar, embarrar y hacer la guerra del agua".

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente ha relatado en su respuesta que "en el caso de Málaga estuvo licitada y adjudicada la construcción de una desaladora que se paralizó en el año 2012. En el año 2012 el entonces Gobierno de España decidió paralizar aquella obra que ya estaba adjudicada al entender que los costes de la misma no la hacían rentable".

De otra parte, y para enlazar con la situación actual, Morán ha recordado que entre finales de 2022 y 2023 hubo peticiones desde Cataluña y Andalucía para poder abordar la construcción de desaladoras en los territorios más afectados por la sequía. En la comunidad andaluza, en concreto, en dos cuencas intraautonómicas en Almería y en Málaga "que no eran competencia de la Administración General del Estado sino de las comunidades autónomas".

El representante del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico también ha dicho que mientras que en Cataluña la comunidad autónoma asumió el compromiso de la redacción de los proyectos básicos, en Andalucía la Junta señaló que deberían hacerlo directamente los usuarios, si bien en el caso de Málaga dichos usuarios no tenían constituida una Comunidad General.

"Es verdad que en paralelo la Comunidad Autónoma --andaluza-- había publicado un concurso de proyectos para la construcción de desaladoras precisamente en esa zona. Con lo cual habrá que ver si es posible que los usuarios puedan sacar provecho del concurso que la Comunidad Autónoma puso en marcha y que en todo caso creo, no lo sé, pero a fecha de hoy me parece que no ha sido derogado aquella convocatoria", ha expuesto Morán.

Por último, el secretario de Medio Ambiente ha dicho que Acuamed está asesorando "desde el primer momento" a los usuarios en el proceso de la constitución de la Comunidad General de Usuarios "y posteriormente en la redacción del proyecto si es que no tienen un proyecto que pudiese ser ya aprovechado".

Y finalmente ha añadido que la Junta "tendrá que resolver el mecanismo de concesiones a los usuarios" para que estos puedan firmar el convenio con Acuamed y Acuamed ponga en marcha ya el procedimiento de licitación de la ejecución del proyecto de la desaladora.