El Gobierno refuerza el personal de cinco subdelegaciones andaluzas para la tramitación de ayudas

ALMOGÍA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado un refuerzo específico de personal en cinco subdelegaciones del Gobierno, que coinciden con las provincias afectadas por la DANA, y que va destinado únicamente a la tramitación, asesoramiento y apoyo para todas las ayudas que se vayan a reclamar por parte de entidades públicas o personas privadas.

Fernández, que ha visitado este lunes en primer lugar el municipio de Almogía, y posteriormente también los de Álora y Cártama, junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, Roberto Blanes, ha trasladado "todo el apoyo del Gobierno sin limitación de ningún tipo".

Así, ha explicado que en Andalucía se van a reforzar las subdelegaciones de las provincias --a excepción de Sevilla, Córdoba y Jaén-- afectadas por la DANA y ha señalado que se va a empezar con dos funcionarios por cada una, aunque "no tenemos límites, si al día siguiente de que estén trabajando entendemos que es necesario duplicarlos y que en lugar de que sean dos, sean cuatro, va a haber cuatro funcionarios", ha asegurado.

Según el delegado, "no solamente se va a reforzar desde el punto de vista de la organización interna de las subdelegaciones, sino que también van a asistir y van a atender en los propios municipios a los que se van a desplazar para clarificar cualquier cuestión que tenga que ver con la solicitud de las ayudas" y que "nadie, sea por algún tipo de duda o por complejidad, se quede fuera".

En cuanto a las ayudas concretas, ha recordado que será este martes cuando vaya al Consejo de Ministros la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, lo que se conocía antes como zona catastrófica en el ámbito nacional, "donde las comunidades autónomas afectadas, entre ellas Andalucía, van a ser lógicamente definidas como una de las zonas con ese nivel de afección tan sumamente importante".

Además, ha dicho que esto "va de la mano" de un Real Decreto Ley "que establece las ayudas, cómo solicitarlas, a quién van dirigidas, qué naturaleza tienen, qué entidad y alcance tienen, en definitiva, ahí es donde está la radiografía de todo". "Y para ese despliegue de ese real decreto ley, para informar, asesorar, tramitar, es por lo que se va a reforzar el personal de las subdelegaciones del Gobierno", ha dicho.

Al respecto, ha apuntado que en dicho decreto "se diferencia siempre entre entidades locales, daños en agricultura, en viviendas particulares, en bienes de dominio público; es decir, una serie de daños y modificaciones legales también que afectan pues a la normativa estatal en materia laboral, en materia fiscal, que tiene que ver también con ese apoyo o ayuda de los ministerios".

Según ha manifestado, "todos los ministerios prácticamente están implicados en la redacción de este real decreto, donde irán esas ayudas", así como los plazos para solicitarlas, y ha señalado que es complicado saber la cuantía de los daños.

"El Gobierno de España tiene el propósito firme de apoyar y ayudar en todo lo que sea necesario, primero para salvaguardar esos bienes y solventar esas afecciones tan importantes que se han producido y para restituir cuanto antes esa normalidad, entre comillas, para restablecer esas vías de comunicación que son necesarias para acabar con cualquier tipo de aislamiento", ha expresado.

Y, ha añadido que también se irá viendo "la recuperación económica" de todo aquello que haya quedado afectado, sea agricultura, como en el caso de El Ejido (Almería), "o cualquier otro tipo de actividad". "Quiero dejarle muy claro a los alcaldes y alcaldesas ese compromiso que se va a empezar a ver a partir de mañana una forma directa e inmediata por parte del Gobierno de España", ha dicho.

Para Fernández, la principal preocupación es "lo que afecta a las personas y las necesidades básicas de las mismas", por lo que ha dicho que quieren "apoyar al máximo y colaborar hasta donde podamos junto al resto de administraciones que por la cercanía y por la disponibilidad de medios que tienen en este momento, pues seguramente tienen mayor capacidad de auxiliar de forma inmediata en el territorio".

"Es el momento de que todos, absolutamente todas las administraciones, impulsemos el apoyo y la ayuda a las personas y a partir de ahí vayamos poniendo sobre la mesa todas las capacidades necesarias, complementarias y debidamente coordinadas para salir adelante todos juntos sin ningún tipo de debate ni de cuestión que no sea esa", ha apostillado.

En el caso de la provincia de Málaga, ha dicho que les consta que la DANA ha afectado de alguna forma a 42 municipios, que presentan daños en caminos, instalaciones y en viviendas de particulares, así como áreas vinculadas a la agricultura, sobre todo de cítricos, "que son los que han visto mayores daños".

Ha trasladado el "apoyo total y absoluto" del Gobierno central desde el primer momento y ha señalado que "el propio subdelegado del Gobierno está en contacto permanente con los alcaldes y alcaldesas de estos municipios".

Ha indicado que existen problemas en el suministro de agua potable y ha considerado que "lo importante es restablecer ese servicio básico y que no haya una situación de déficit" y también "sigue habiendo aproximadamente 14 o 15 familias que están en situación de incomunicación porque no es transitable la vía de comunicación, habitualmente caminos que están totalmente destrozados", pero ha asegurado que saben que "no tienen ningún tipo de necesidades básicas sin cubrir, que incluso el propio alcalde ha visitado, ha podido visitar a estas familias".