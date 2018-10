Gómez de Celis asegura que España tiene "un Gobierno de palabra y de hechos" y apela al diálogo institucional

Publicado 10/07/2018 21:05:45 CET

MÁLAGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha defendido que España "tiene hoy un Gobierno y un presidente, Pedro Sánchez, de palabra y también de hechos" y ha destacado el trabajo "desde el respeto institucional con el resto de las administraciones públicas", porque, ha añadido, "somos conscientes de que las soluciones vienen siempre de la mano de la cooperación".

En su intervención durante la presentación de María Gámez como subdelegada del Gobierno en Málaga, Gómez de Celis ha recordado que con esa filosofía "empezamos a recuperar la sanidad universal para todos y sobre todo para todas, que estaban excluidas; también mostrar el perfil más solidario de un país o restablecer la dignidad de nuestra historia más reciente".

"Defendemos un proyecto de país europeísta, solidario, social y garante de lo público", ha manifestado el delegado del Gobierno en Andalucía.

Asimismo, ha remarcado que es "un Gobierno firme en la defensa de la Constitución y también consciente del método de trabajo que condujo a que ella fuese posible, que es el diálogo para llegar a acuerdos entre quienes estaban en desacuerdo".

Gómez de Celis ha incidido en que la cooperación "es el único camino para la solución de las dificultades de los ciudadanos", un cooperación tanto con el Ejecutivo andaluz, "un gobierno sólido, estable, comprometido con la justicia social en su territorio", ha aseverado, como con los ayuntamientos, "la institución a la que primero miran todos los ciudadanos".

Así, ha sostenido que "detrás de cada expresión política hay personas, detrás de cada expediente hay ciudadanos, familias, reclamaciones, sueños y esperanzas", apelando a mantener cercanía con la sociedad.

"Han sido tiempos difíciles para defender lo público", ha aseverado el delegado del Gobierno en Andalucía, aunque ha apuntado que el Estado "garantiza un sistema de políticas públicas que ha dotado y sigue dotando de igualdad de oportunidades a todos". Así, destacado la necesidad de "recuperar la confianza en las instituciones democráticas".

También se ha dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que "no hay libertad donde no existe seguridad", por eso les ha dicho que saben "que tenéis todo nuestro apoyo, nuestra defensa y el mayor de los respetos a vuestra tarea".

Respecto a Málaga, Gómez de Celis ha destacado la importancia "de que Málaga siga contribuyendo aún con más firmeza a este proyecto común de país con su conocimiento, talento y esfuerzo", señalando las potencialidades del territorio como la cultura de museos, el turismo y la economía.

En este sentido, ha apuntado a la necesidad de "garantizar niveles de seguridad que hagan posible mantener la fortaleza económica de la marca Málaga", porque es "un elemento fundamental del crecimiento económico".

A Gámez le ha dicho que inicia "un gran desafío", mostrándose convencido de que lo hará "con pasión, ilusión, honestidad y compromiso" y siempre "en favor de todos los ciudadanos". También ha asegurado que tiene la misión "de trabajar con los valores que encarna el Gobierno de España, como el de defender el feminismo, a la mujer", indicando que "no es casual que se hayan nombrado cinco subdelegadas".

PRIMERA MUJER SUBDELEGADA EN MÁLAGA

La subdelegada, por su parte, ha comenzado su intervención precisamente recordando la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer por parte de la malagueña Victoria Kent, y ha expresado su agradecimiento al Gobierno "que de esta manera trae a colaborar a la mujer".

"Unas palabras que no significan en modo alguno un juicio personal, yo recojo en este momento el sentimiento y pensamiento de todas las mujeres españolas", ha aseverado, asegurando sentirse "orgullosa" de ser la primera mujer subdelegada del Gobierno en Málaga, aunque a la vez, ha dicho, "siento rabia por las que no pudieron serlo antes, y no porque no hubiera mujeres dignas para el cargo, sino porque no las supieron ver".

Tras dos años "en la reserva por voluntad propia", Gámez ha expresado su "ilusión" por "empezar a hacer una nueva política, por instituir un nuevo camino y para combatir tanta desigualdad".

"No hay nada más emocionante que una pagina no escrita pero con un guión claro, el de restituir en el Gobierno de este país una política limpia, humana y solidaria, dialogante, igualitaria y feminista, equilibrada y justa con los que perdieron derechos y libertades", ha dicho, refiriéndose a medidas como el derecho a la salud "sin exclusiones", al "respeto sin contradicciones a la memoria histórica" o a la recuperación de rentas para los mayores.

Al respecto, ha manifestado que "nunca en tan poco tiempo hemos visto tanto reconstruir". "Y verdaderamente nos hacía falta como sociedad", ha aseverado, apelando al "diálogo con mayúsculas".

Ha ofrecido "compromiso con Málaga, dedicación, diálogo y cooperación", así como "puertas abiertas" y su experiencia política en dos instituciones como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital en la oposición.

"Estoy acostumbrada a escuchar antes que decidir y a decidir siempre pensando en el interés general", ha señalado, incidiendo en que el diálogo para ella es "siempre una inversión, incluso cuando no produce frutos". Por esto, ha dicho que será interlocutora del Gobierno con la sociedad malagueña y que estará "en la primera línea de combate contra toda manifestación de violencia, especialmente aquella que dramáticamente sigue recayendo sobre la mujer".

Gámez espera tener una "fructífera" cooperación con otras administraciones, donde "nada" frene, "y mucho menos el pertenecer a fuerzas políticas diferentes", la voluntad de "llegar a lo mejor para Málaga"; tendiendo la mano a alcaldes y ofreciendo diálogo a todos los agentes sociales y económicos, así como colectivos y asociaciones.

Ha destacado la apuesta por Málaga del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de la que fuera ministra de Fomento Magdalena Álvarez y ha considerado que "a esta Málaga, que es pujante, que está de moda, no se le pueden cortar las alas para que no pueda llegar a lo más alto", incidiendo en que "la falta de interlocución nunca puede se un freno para el papel de la provincia en España".

La subdelegada ha apostado por mantener los sectores productivos "clásicos" y profundizar en otros para seguir el crecimiento, pero, eso sí, ha advertido de que no entiende el desarrollo económico "sin justicia e igualdad". "La Málaga de hoy tiene que seguir siendo esa provincia solidaria", ha manifestado Gámez.

Nacida en 1969, es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y tiene un diploma del Programa de Alta Dirección de Empresa y un curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales, ambas titulaciones del Instituto Internacional de San Telmo.

En su currículo cuenta con 24 años de ejercicio profesional en las administraciones públicas, Junta de Andalucía, Parlamento andaluz y Ayuntamiento de Málaga, de los que 12 años fueron en ejercicio de cargo público-político y electo.