Felipe González dice que votará en blanco e ironiza: "Si nos visita 15 veces más Milei es posible que gane Sánchez"

El expresidente del Gobierno Felipe González participa en el Encuentro de Líderes 'Liderazgo y visión global' organizado por el Círculo Empresarial de Málaga - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reafirmado que votará en blanco en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre; "no oigo nada que me represente de verdad", ha dicho, al tiempo que se ha referido a la visita del presidente argentino, Javier Milei, ironizando con que "si nos visita 15 veces más, es posible que gane Sánchez".

Así lo ha dicho en su intervención en el 'Encuentro de Líderes: Liderazgo y visión global', organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, en el que ha sido cuestionado, entre otros aspectos, por si cree que Pedro Sánchez vuelva a recuperar la confianza de los ciudadanos, punto sobre el que ha dicho que "nunca hay un proceso electoral que esté decidido previamente".

"Si nos visita 15 veces más Milei, es posible que gane Sánchez", ha ironizado el expresidente del Gobierno, quien ha señalado "si viniera muchas veces animar mucho el voto para el PSOE y para Sánchez".

Para González, Milei es "un maleducado que insulta a todo el mundo". "¿Cómo se puede ir a un país sólo a insultar? No es posible, es una falta de educación cívica, además de educación política que es increíble", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "el mérito que tiene es ser un economista brillantísimo que está arreglándolo todo, pero Argentina está en recesión".

Cuestionado por si se reafirma en que votará en blanco en las próximas elecciones, tal y como dijo en febrero, ha asegurado que sí, al no sentirse representado "por ningún partido político". "El comportamiento actual no me representa. No oigo nada que me represente de verdad", ha dicho, punto en el que se ha referido tanto al PSOE actual como a que el proyecto de país en la oposición consista "exclusivamente en echar a Sánchez".

"No voy a dejar de votar nunca, si no me siento representado, voy a seguir votando, pero voto en blanco, que es un voto positivo, no es una abstención; es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación", ha apostillado.