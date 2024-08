El Hospital Quirónsalud Málaga acoge el tradicional desayuno informativo de Unicaja Baloncesto de pretemporada

MÁLAGA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del Unicaja ha asistido hoy al tradicional desayuno informativo que se celebra antes del comienzo de la temporada en el Hospital Quirónsalud Málaga. Allí, jugadores y cuerpo técnico se han citado para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada.

Una vez concluido, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez y el doctor Miguel Marcos -director médico de Quirónsalud Málaga y miembro de los servicios médicos del Club-, acompañado por especialistas de los servicios de Traumatología, Cardiología, Odontología y Radiodiagnóstico, han atendido a los medios de comunicación.

Con este desayuno post analíticas, los jugadores y cuerpo técnico del Unicaja Baloncesto cierran los reconocimientos médicos y físicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, que se componen de análisis clínicos, exploraciones cardiológicas y maxilofaciales.

Jonathan Barreiro ha señalado: "Hay ganas de volver aquí a ver otra vez a mis compañeros, al staff técnico y por supuesto con ganas de empezar a jugar. Al final el verano sin partidos se hace muy largo, así que con ganas de volver al Carpena. Tenemos una pretemporada corta pero intensa. Hay que sacarle provecho, lo bueno es que la mayoría ya nos conocemos, hay pocas incorporaciones, así que no se parte de cero. Al final cada título para este Club y para nosotros es muy importante".

"Creo que hay que empezar con buen pie, es importante, y, sobre todo, tenemos que intentar luchar por todos los títulos. Queremos hacer muy buen papel. Los jugadores somos conscientes de que la pretemporada es muy corta, así que tenemos que aprovechar el verano para entrenar y llegar en la mejor forma posible", ha apuntado.

"Al final sacamos mucho tiempo para prepararnos y llegar aquí en buenas condiciones. Nos hace ilusión jugar por ganar un título, creo que es algo importante, nos lo hemos ganado y hay que luchar, y con ilusión", ha añadido.

"Creo que como grupo tenemos que intentar buscar la excelencia en todo lo que hacemos, intentar seguir en esa línea y hacer las cosas bien. Hemos conseguido algo muy importante que es conectar con la afición, que para nosotros es muy importante, queremos que sigan así. Y por nuestra parte trabajar para que estén orgullosos de nosotros y ojalá que lleguen más títulos este año", ha concluido.

Por su parte, Tyson Pérez, ha resumido sus buenas sensaciones: "Tenía claro que quería venir antes a aclimatarme, a entrenar un poco, y sobre todo a que me ayudase Marcos (preparador físico). Tengo muy buenas referencias por Ibon Navarro, por los compañeros, y quería venir a reforzar mi físico y aclimatarme a Málaga", ha comenzado.

"Tengo muy buenas sensaciones. Es un grupo que lleva 2-3 años juntos y de momento me siento muy bien. Creo que es un grupo en el que es fácil acoplarse y de momento me están ayudando mucho, me están acogiendo con los brazos abiertos, y estoy con muchas ganas de empezar a jugar con ellos", ha añadido.

"Al final sabemos que tenemos muy poco tiempo de pretemporada, y creo que todo el mundo se pondrá las pilas pronto. Tenemos dos títulos en juego y hay que ir a ganarlos", ha dicho Pérez.

"En Málaga estoy muy bien. La verdad es que me han facilitado todo. Siempre llegas un poco perdido, no te ubicas bien, pero todo el mundo ha puesto su granito de arena para intentar ayudarme y que esté a gusto. Es algo que agradezco", ha concluido.

Por último, Miguel Marcos ha apuntado que "en Hospital Quirónsalud Málaga somos del equipo, el equipo somos todos. Tenemos un grupo de profesionales que participan en la vida diaria del equipo de forma continua, nuestros cardiólogos, radiólogos... son todos miembros prácticamente de la plantilla y forman parte de la dinámica normal del equipo. Esto es un privilegio que no todos los equipos profesionales tienen, un hospital a disposición del equipo. Eso es un regalo".

También ha destacado que "los reconocimientos médicos consisten, como siempre, en una valoración cardiaca, en la que se les hace una prueba de esfuerzo y una ecografía; un estudio analítico que intenta ser lo más completo posible buscando problemas metabólicos que puedan estar interfiriendo en la dinámica normal. Estamos en contacto con Paco Jaime, que es nuestro nutricionista, por si hay algún problema con la nutrición e hidratación".

"Buscamos, sobre todo, todas esas cosas para ir estabilizando un principio de temporada que, además, este año es especialmente explosiva, ya que empiezan a competir muy pronto. Y luego hacemos una valoración física de cualquier cosa que pueda ocurrir. Los traumatólogos están pendientes de que no haya ninguna pequeña lesión o molestia que pueda influir", ha concluido.

El Hospital Quirónsalud Málaga es proveedor médico oficial del Unicaja Baloncesto desde la temporada 2011/12, por lo que se encarga de realizar cada año los reconocimientos médicos de los jugadores en pretemporada, así como de proveer a los mismos de todas sus necesidades de salud durante la temporada.