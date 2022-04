Hosteleros de Málaga capital critican las reducciones de terrazas en Semana Santa, que afecta a unos 300 negocios

Frutos habla de "improvisación" y lamenta que el Ayuntamiento "nos da una bofetada con la mano abierta"

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha criticado este viernes que unos 300 negocios se verán afectados durante Semana Santa por las "restricciones" en las terrazas, que ha cifrado en un 50% más que lo que había en 2019.

"La situación es más grave de lo que pensamos y, sobre todo, se ve una clara improvisación en todo esto y parece que ha sido malintencionado comentarlo dos días antes", ha lamentado Frutos, ya que es Viernes de Dolores y se espera con optimismo la Semana Grande, tras dos años de pandemia del COVID. "Creo que es una falta de respeto a un sector productivo tan importante dentro de la ciudad", ha sostenido.

Así lo ha explicado Frutos tras mantener una reunión con empresarios afectados por las restricciones a la hostelería en la Semana Santa de Málaga, "tras haberse conocido las órdenes de reducciones y retiradas de terrazas sin informe jurídico ni económico, y ante las múltiples quejas recibidas por el enorme recorte de actividad impuesto por el Ayuntamiento de Málaga a las empresas tras dos años de pandemia". Es más, tras la misma, han acudido al Ayuntamiento y están manteniendo un encuentro con el alcalde, Francisco de la Torre.

Frutos ha afirmado a los periodistas que se quedaron "perplejos" por "la situación que estamos viviendo en esta semana". En concreto, ha detallado que "llevamos desde después de Navidad solicitando al Ayuntamiento el plan de seguridad de Semana Santa, cosa que no se ha hecho; hemos estado en alguna reunión con la Agrupación de Cofradías y el Ayuntamiento pero nunca hemos tenido encima de la mesa ese plan de seguridad".

"La sorpresa mayúscula que nos encontramos es que el plan de seguridad se nos da el miércoles por la tarde y la afección en comparación con 2019 es que estamos hablando de que hay un 50% más de terrazas quitadas que las que teníamos en 2019", ha lamentado.

Al respecto, ha añadido que esta situación también se tiene que ver en un contexto de dos años de pandemia "siendo uno de los sectores más perjudicados" y, donde, además, en todo este tiempo "hemos estado colaborando" con el Ayuntamiento.

"El primer gran evento después de la pandemia en el cual podemos facturar casi con normalidad y la situación es que el Ayuntamiento nos da una bofetada con la mano abierta", ha criticado Frutos, ya que "a día de hoy hay 300 locales afectados, un 50% más de restricciones que las que teníamos en 2019".

Ha detallado que las cartas que están recibiendo "las hemos puesto en manos de nuestros abogados y nos dicen que son nulas de pleno derecho". "Lo que pone es que hay que levantar las terrazas o quitarlas por un informe que se está elaborando, estamos a Viernes de Dolores y el informe todavía no está ni cerrado y aún así te levantan las terrazas", ha criticado.

"Creo que es una falta de respeto a un sector productivo tan importante dentro de la ciudad", ha abundado el presidente de Mahos, al tiempo que se ha referido también a las previsiones con la nueva reforma laboral y a las contrataciones que "hemos hecho, porque las previsiones no las podemos hacer de un día para otro"; además de a las previsiones de suministros.

"Ahora mismo nos vemos con personal que nos sobra, podemos estar afectando a muchas personas que van a entrar en este mercado laboral y nos encontramos que no sabemos qué vamos a hacer con ellos, con materia prima comprada... es decir, un agravante más después de toda la situación que estamos llevando", ha aseverado.

Ha afeado, por tanto, que el Ayuntamiento haga esto tras "la colaboración directa que hemos tenido durante todo este tiempo": "Cuanto menos nos hace preocuparnos más de la cuenta porque creo que nos están dejando de lado y no creo que hubiera que haber llegado a esta situación".

Al respecto, ha anunciado que van a presentar un escrito para "que nos digan y nos den ese plan de seguridad que justifique ese agravante que hay con el tema de reducción de terrazas, puesto que entendemos que desde 2019 a 2022 no hay ningún cambio que justifique esta aberración que se está haciendo con la hostelería".

Cuestionado, en concreto, por si creen que hay algo que justifique esta postura del Consistorio, ha incidido en que "eso es lo que vamos a solicitar". "Es verdad que hay algún recorrido que otro que haya podido modificar, puntualmente", aunque, ha aclarado que "nosotros no hemos dicho nunca nada, porque entendemos que la Semana Santa es importantísima para nosotros".

"Es una semana importantísima", ha reiterado, al tiempo que ha incidido en que "siempre hemos colaborado en ese sentido. Si ha habido alguna modificación en los recorridos de 2019 es muy puntual y si hay que levantar una mesa porque pase un trono, lógicamente, se ha hecho, y así hemos colaborado siempre; pero la problemática principal que estamos viviendo es que son en calles por las cuales no pasan tronos y se están basando en un plan de seguridad que aún está elaborándose". "Es lo que no entendemos qué modificación hay cuando todavía no se ha elaborado ese plan de seguridad", ha finalizado.