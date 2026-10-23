Investigado por agredir a una empleada y robar en un establecimiento de comida rápida en Mijas (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial de comida rápida de Mijas (Málaga), identificando como presunto autor a un hombre, que se encontraba en prisión por otros hechos delictivos en el momento del esclarecimiento de los hechos, y que, al parecer, sustrajo 913 euros de la caja registradora tras intimidar y agredir a una empleada, simulando portar un arma de fuego.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de agosto, en horario nocturno, cuando el establecimiento se encontraba abierto al público. El presunto autor, accedió al local con el torso desnudo y a cara descubierta, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Para intimidar a la empleada, simuló portar un arma de fuego, ocultando una de sus manos bajo una camiseta mientras anunciaba que se trataba de un atraco.

Durante el asalto, el presunto autor agredió e intimidó a una de las empleadas del establecimiento para así acceder a la caja registradora y sustraer un total de 913 euros.

A través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, junto con los indicios recabados durante la investigación, la Guardia Civil ha identificado al autor, quien se encontraba en prisión por otros hechos delictivos en el momento del esclarecimiento de los hechos. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal número 1 de Instancia de Fuengirola (Málaga).