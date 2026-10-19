Investigado por circular con un turismo a 200 kilómetros por hora en la A-7 en Málaga

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga investigan al conductor de un turismo como presunto autor de delito contra la seguridad vial, tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial, en un punto de verificación de velocidad, circulando a 200 kilómetros por hora (km/h) en la A-7 a su paso por Málaga.

Los hechos tuvieron lugar durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-7, cuando el conductor de un turismo fue captado circulando a 200 km/h en un tramo limitado a 100 km/h, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Por los hechos acaecidos se ha procedido a la investigación del conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva, castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

Por último, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha recordado que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes, conducir por encima de los límites aumenta exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones graves.