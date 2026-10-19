Detenido un conductor sin carnet tras una persecución por la A-4 a gran velocidad desde Córdoba hasta El Carpio

Archivo - Imagen de la autovía A-4. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba ha detenido a un joven de 23 años tras ser interceptado conduciendo de forma temeraria por vías urbanas de la capital y darse a la fuga en el turismo que manejaba sin carnet por la autovía A-4 hasta El Carpio. Para consumar su arresto, ha sido necesaria la intervención de varios indicativos policiales y la colaboración operativa con la Guardia Civil.

Según ha informado el Ayuntamiento, los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de octubre, cuando una dotación de la Policía Local procedió a dar el alto a un turismo en la Avenida Azabache de la capital, tras detectar que estaba realizando maniobras prohibidas que ponían en riesgo la seguridad vial. El conductor, que hizo caso omiso a los avisos acústicos y luminosos de la patrulla, se dio a la fuga, dando lugar al inicio de una persecución a gran velocidad, superándose los 200 kilómetros/horas, por diversas vías de la ciudad y por la A-4.

Durante toda la intervención, la dotación policial mantuvo comunicación permanente con la Sala de Control y Mando, a fin de establecer una eficaz coordinación con el resto de operativos de la Policía Local, así como para poner en conocimiento de la Guardia Civil la situación en tiempo real y para solicitar su colaboración. Y es que la persecución continuó hasta el término municipal de El Carpio, donde en la entrada a un camino terrizo, el turismo perseguido sufrió un vuelco. Sin embargo, el conductor continuó la huída a pie, atravesando una zona de olivar.

Mientras la Benemérita se hizo responsable del vehículo siniestrado, los agentes cordobeses iniciaron una operación de búsqueda tanto por la zona agrícola como en el municipio. La colaboración ciudadana permitió a los efectivos conocer que el individuo se encontraba realizando 'autostop' en la CO-3108, llegando incluso a ofrecer una compensación económica a cualquier persona que le trasladase de nuevo a Córdoba capital.

En la citada carretera, el joven fue interceptado por los agentes de Seguridad Ciudadana, resultando detenido por un delito de conducción temeraria. Igualmente, comprobaron que carecía de permiso de conducir, sumándose esto a los motivos de la detención.

TRABAJO PERMANENTE DE REFUERZO

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha agradecido a los agentes "el trabajo eficaz, diligente e impecable que han realizado para la detención de este individuo, tanto aquellos que participaron de forma directa en su interceptación, como a los compañeros encargados de labores de coordinación en la sala de mando operativo".

En este sentido, Coca ha incidido en "el trabajo permanente de refuerzo de la Seguridad Ciudadana que realiza la Policía Local en todos los barrios de la ciudad, sumado a la capacidad de reacción que se demuestra ante situaciones sobrevenidas como esta".