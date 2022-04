Islantilla y Fuengirola acogen el programa de turismo social de la ONCE, del que disfrutarán 800 personas

Vacaciones sociales de la ONCE - ONCE

MÁLAGA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha dado inicio a su programa anual de Vacaciones Sociales para el colectivo de personas afiliadas y pensionistas, en colaboración con la Agencia Viajes 2000, que permite a mayores y pensionistas de la organización retomar los hábitos para un envejecimiento activo a través de su participación en actividades de carácter social, cultural, turístico y recreativo.

De esta forma, más de 800 personas van a poder disfrutar de los turnos de vacaciones sociales organizados, de diez días de duración (nueve noches), y que se desarrollarán hasta el 22 de octubre en dos destinos andaluces: Fuengirola, en Málaga, e Islantilla, en Huelva, ambos en hoteles de la cadena Ilunion Hotels.

Este viernes 1 de abril llegan a Islantilla 42 beneficiarios procedentes de los centros de la ONCE en Asturias y Extremadura y otros 33 van a Fuengirola, procedentes de los centros de Cataluña, Granada y Tenerife. Cada grupo va acompañado por dos monitores.

El programa está dirigido, por un lado, a personas afiliadas a la ONCE sin actividad laboral, mayores de 55 años; y, por otro, a perceptores de pensión derivada de relación laboral directa con la ONCE, afiliados o no a la misma, que no realicen actividad laboral alguna y mayores también de 55 años.

Cada uno de los turnos está compuesto, en la mayoría de los casos, de 25 plazas, si bien algunos son de 50. Los encargados de organizar los turnos son los distintos centros que la ONCE tiene distribuidos por toda España, en coordinación con Viajes 2000.

Los grupos organizados cuentan con el apoyo y acompañamiento de monitores especializados seleccionados y formados por la propia organización. En aquellos grupos en los que viajen personas con mayores necesidades, se reforzará el apoyo con mayor número de monitores.

El programa general de las Vacaciones Sociales incluye el viaje de ida y vuelta entre la localidad de salida de los participantes y el hotel de destino, en el medio de transporte previsto; alojamiento y manutención en dichos hoteles; una excursión recreativo-cultural en cada uno de los destinos; seguro turístico y apoyo turístico especializado.

Cada año es mayor la aceptación de este programa así como el alto beneficio que proporciona la participación en las actividades de carácter social, cultural y turístico-recreativo que se organizan en cada uno de los viajes, que reportan en una notable mejora en la calidad de vida de este colectivo, han indicado desde la ONCE.